لاعب الاتحاد: أريد العودة إلى بلادي وإلا سأصاب بالجنون

ليوناردو جيل يستغيث من أجل العودة إلى الأرجنتين.

طلب ليوناردو جيل، لاعب فريق نادي الاتحاد السعودي، العودة إلى بلاده الأرجنتين، وذلك عن طريق تصريحات صحفية أدلى بها مؤخرًا، في ظل تواجده في المملكة العربية السعودية حاليًا.

جيل قال خلال تصريحات لصحيفة "كلارين" الأرجنتينية: "أريد العودة إلى الأرجنتين، وأنا واحد من الآلاف الأرجنتينيين الذين تقطعت بهم السُبل خلال الفترة الماضية".

ليوناردو تابع: "أنا مواطن أرجنتيني، أطلب العودة إلى بلدي، لا أريد خدمة من أحد، كل ما أريده مجرد ورقة تتيح لي الرجوع إلى وطني".

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لاعب الاتحاد أردف: "أعاني في ظل توقف النشاط الرياضي وحظر التجول الكلي، أشعر بالوحدة وأتدرب بمفردي، وأخشى من الإصابة بالجنون، وضاعت عليّ تذكرة من جدة إلى باريس ثم إلى الأرجنتين بسبب الإجراءات".

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وأشار ليوناردو إلى أن رئيس الاتحاد طلب من جميع اللاعبين العودة إلى المنازل، ولكنه متواجد في السعودية للعمل وليس لقضاء إجازة أو عطلة.

واختتم جيل تصريحاته قائلًا: "أجريت اتصالات بوزارة الخارجية الأرجنتينية، وبالسفارة هنا في السعودية، ولكن كل هذا دون جدوى".

ويشهد النشاط الرياضي في السعودية حاليًا توقفًا، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، خوفًا على سلامة اللاعبين والجماهير.