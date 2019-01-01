انتقادات من الجمهور وتفسير من سييرا - هل أحسن الاتحاد اختيار أجانبه آسيويًا؟

قائمة انتقدها الجمهور - فهل هو على حق؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

على ملعب محايد باستاد آل مكتوم في نادي النصر الإماراتي، يفتتح اتحاد جدة السعودي مشواره في الموسم الجديد بملاقاة ذوب آهن أصفهان الإيراني، اليوم الإثنين، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

العميد صعد لدور الـ16 محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة، أما ذوب آهن فجاء صعوده متصدرًا للمجموعة الأولى بـ12 نقطة، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في ثلاث آخرين، بينما لم يتلق أي هزيمة.

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التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني للنمور، قرر عدم استكمال المسابقة بالقائمة نفسها من الأجانب، الذين خاضوا دور المجموعات، ليستبعد الثنائي الإسترالي ماثيو جورمان والإيفواري سيكو سانجو، ويضم الوافدين الجديدين الأرجنتيني إيميليانو فيتشو والتشيلي ذو الأصول الفلسطينية لويس خيمينيز، مع الإبقاء على التشيلي كارلوس فيلانويفا والبرازيلي رومارينيو دا سيلفا.

واجه الجمهور هذه القائمة بعديد الانتقادات التي لامت المدرب التشيلي على استبعاد البعض، وتحديدًا المغربي مروان دا كوستا؛ مدافع الفريق، مؤكدين أحقيته في القيد الآسيوي بعدما تألق في الموسم الماضي مع الاتحاد.

رد سييرا على هذه الانتقادات: "اختيار الأجانب كان صعبًا للغاية، لكننا في الأخير اخترنا الأنسب لنا للحصول على الأداء المثالي".

بالرجوع لأرقام الموسم الماضي، فالجمهور على حق، دا كوستا الذي ارتدى قميص الاتحاد في يناير 2019، شارك في 11 مباراة، مسجلًا أربعة أهداف، بمعدل 381 تمريرة ناجحة، لتصل نسبته إلى 80.7%، مع نسبة 72.7% في النجاح في استخلاص الكرة من الخصوم.

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باستثناء دا كوستا فاختيارات سييرا أقرب إلى الواقعية..

فيلانويفا؛ لاعب الوسط المهاجم وقائد الفريق، شارك بدور المجموعات في ثلاث مباريات من الست، وأحد الركائز المهمة في الفريق لما يمتلكه من حلول فردية داخل الملعب، حيث يجيد تسديد الكرات الثابتة ويتفوق في المراوغات.

أما رومارينيو؛ مهاجم الفريق، فشارك في الست مباريات، وتمكن خلال الثلاثة لقاءات التي خاضها بشكل أساسي من تسجيل ثلاثة أهداف، حيث يعد ثان هدافي الفريق بالمجموعات بعد فهد المولد.

فيما يتعلق بالثنائي المنضم حديثًا، فخيمينيز؛ لاعب الوسط المهاجم، صاحب خبرات كبيرة، أجبرت سييرا على ضمه، جمعها من اللعب في الدوريات الأوروبية الكبرى لصالح إنتر ميلان وفيورنتينا الإيطاليين، بجانب وست هام الإنجليزي، كذلك لديه خبرات خليجية مع النصر والأهلي الإماراتيين والغرافة والعربي وقطر القطريين.

وسبق لصاحب الأصول الفلسطينية أن لعب في دوري أبطال آسيا من قبل مع النصر والأهلي الإماراتيين، حيث خاض 16 مباراة، سجل خلالها هدف وحيد وصنع ثلاثة آخرين.

أما فيتشو؛ لاعب الوسط المهاجم، فيمثل رفقة فيلانويفا وخيمينيز الثلاثي أصحاب الخبرات في مركز وسط الملعب المهاجم بالعميد مقارنة بزملائهم، وهو من أحد أهم المراكز التي عانى بها النمور الموسم المنقضي، وإن كان ضم دا كوستا واستبعاد فيتشو هو ما كان يطالب به الجزء الأكبر من الجمهور.

في الأخير تم حسم القائمة من المدرب، وعلى الجمهور مساندة الإتي حتى يعود لأمجاده الآسيوية بعد موسم عصيب.