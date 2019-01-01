بعد تحذير المسحل، الاتحاد يستبعد كمارا وبوجبا من مباراة ذوب آهن

رئيس الاتحاد السعودي حذر اتحاد جدة والأخير استجاب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

استجاب اتحاد جدة لتحذير ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم واستبعد لاعبيه جابر عيسى "بوجبا" وهارون كمارا من قائمته لمواجهة ذوب آهن أصفهان في دوري أبطال آسيا.

وسجل اتحاد جدة الثنائي ضمن اللاعبين السعوديين في قائمته الآسيوية، رغم أنهما لا يمتلكان بطاقة أحوال سعودية ويُعتبران من فئة المواليد في قائمة الفريق المحلية، بجانب قيده 4 لاعبين أجانب مختلفين.

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وحذر المسحل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لتقديم هيرفي رينار المدير الفني الجديد لمنتخب السعودية اتحاد جدة من إشراك اللاعبين في مبارياته الآسيوية لأن الاتحاد القاري لم يصدر بعد أي قرار رسمي باعتبار اللاعبين المواليد سعوديين.

وأضاف أن الاتحاد الآسيوي قد يعتبر كمارا وجابر عيسى لاعبين أجنبيين حال تقدم أحد الأندية بشكوى ضد العميد، مما قد يجعله خاسرًا اعتباريًا.

وحسب المصادر المتابعة، استجاب اتحاد جدة للأمر وحذف اسم اللاعبين من قائمة مباراة الأربعاء أمام الفريق الإيراني ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وهي المباراة التي ستُقام في الإمارات، فيما ستلعب مباراة الإياب في الدوحة.