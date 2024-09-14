ردًا على أزمة "اللاعب القاصر" .. الاتحاد يعلن تعاقده مع "موهبة" بوكا جونيورز وإعارته!

تعاقد ثم إعارة للمرة الثانية!

وأخيرًا، قرر نادي الاتحاد أن يحسم مصير الصفقة التي شهدت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، والتي ارتبطت بإمكانية تلقى العميد شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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وأعلن الاتحاد عن تعاقده رسميًا مع الظهير الأرجنتيني إيسايس رودريجيز، لمدة ثلاثة مواسم، والذي يجيد اللعب بالقدم اليسرى، وشارك ضمن فرق الفئات السنية في نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، كما قرر النادي إعارة اللاعب إلى صفوف نادي جدة، لمدة موسم واحد، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في مسابقة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وساد جدل حول صفقة إيسايس رودريجيز، حيث أفادت تقارير بأن نادي بوكا جونيورز يعتزم تقديم شكوى رسمية ضد الاتحاد، بداعي مخالفة التعاقد للوائح الدولية؛ كون اللاعب لا يستطيع مغادرة بلاده، لأنه تحت السلطة الأبوية.

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وكان القانوني أحمد الأمير، قد أكد أن تعاقد الاتحاد مع إيسايس رودريجيز، قانوني، كون اللاعب يبلغ من العمر 19 عامًا، وبالتالي لا يعتبر لاعبًا قاصرًا ويستطيع الانتقال دوليًا دون أي اشتراطات، وفقًا للوائح الفيفا، وهو الأمر الذي أكده عملاق جدة، بتوضيح سن اللاعب في بيان التعاقد معه.

ويعد إيسايس رودريجيز ثاني لاعب يتعاقد معه الاتحاد رسميًا، ثم يعلن إعارته إلى نادي جدة، بعد الكولومبي ريكاردو كارابالو، صاحب الـ20 عامًا، في إطار استراتيجية النادي لاستقطاب المواهب الشابة الواعدة، والعمل على تطويرها من أجل دعم الفريق الأول لكرة القدم مستقبلًا أو الاستفادة منها استثمارًا.