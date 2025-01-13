بعد صدور تكذيب رسمي من الاتحاد .. "برا 18" يصعد من تحديه بشأن إصابة موسى ديابي وانتقال أندرسون تاليسكا

أيهما سيصدق في النهاية.. الاتحاد أم مسؤول "برا 18"؟!

لم يثن تكذيب الاتحاد للجدل الدائر حول إصابة لاعبه موسى ديابي، مسؤولي برنامج "برا 18"، عن إعلان التحدي في هذا الملف.

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الإعلامي عبدالرحمن الحميدي؛ مقدم برنامج "برا 18"، أكد عبر حلقة أمس الأحد، أن ديابي يعاني من إصابة، يغيب على إثرها حتى نهاية الموسم الجاري، لذا اتجه الاتحاد للتفاوض حول التعاقد مع أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مزاعم الحميدي خرج وكذبها رياض المزهر؛ المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، بشكل رسمي، مشددًا على عدم صحة غياب ديابي لنهاية الموسم، ونافيًا في الوقت نفسه محاولات التعاقد مع لاعب بديل.

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لكن الصحفي سالم عسيري؛ معد برنامج "برا 18" أعلن تحديه في هذا الملف، وأكد صحة ما قاله الحميدي مستعينًا ببيت شعر للرد على المزهر بطريقة غير مباشرة.

عسيري وعبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أعاد نشر الخبر الذي ذاعه البرنامج بالأمس عن ثنائي العميد والعالمي، معلقًا: "ستُيدي لك الأيام ما كُنت جاهلًا.. ويأتيك بالأخبار من لم تُزَوِّدِ".

يذكر أن التقارير الصحفية منذ بداية الشتاء الجاري كانت تتحدث عن اتفاق ناديي النصر وفنربخشه على انتقال تاليسكا للأخير، لكن وكيل اللاعب واعتراضه على الجوانب المالية يعيق إتمام الصفقة حتى الآن.