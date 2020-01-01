الاتحاد يخسر حارس مرماه أمام الوحدة

نقد قاسٍ للاعب القادم من الترجي في ميركاتو يناير

واصل الاتحاد تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بقيادة مديره الفني فابيو كاريلي استعدادًا لمواجهة الوحدة مساء غدٍ الأربعاء لحساب الجولة الـ22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

وتعرضت خطط الفريق لضربة غير متوقعة بتعرض حارس مرماه فواز القرني لإصابة خلال المران وتأكد غيابه عن مواجهة الغد أمام الوحدة، وقد أوضحت المصادر الصحفية المتابعة أنه سيجري فحصًا طبيًا غدًا للوقوف على طبيعة الإصابة ومدة العلاج والتأهيل المطلوبة.

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وشهد المران مشاركة النجم السعودي فهد المولد لأول مرة منذ وقعت عليه عقوبة الإيقاف بسبب تناول المنشطات قبل 10 أشهر، كما تابع التدريب رئيس النادي السابق حاتم باعشن وعدد من أعضاء الشرف.

الاتحاد كان قد تعادل مع الحزم بهدف لكل فريق في آخر جولات الدوري السعودي، ويحتل حاليًا المركز الـ12 برصيد 23 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الاتفاق في المركز الـ11.

اللاعب صاحب الـ27 عامًا كان حارس المرمى الأساسي في الاتحاد طوال النصف الأول من الدوري السعودي، وقد لعب 12 مباراة استقبل خلالها 22 هدفًا.