الحائلي لجمهور الاتحاد: نمر بمنعطف خطير وسأتدخل إداريًا للحل

رئيس النادي الجداوي يطالب الجمهور بالصبر ودعم الفريق

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توجه أنمار الحائلي؛ رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، بالاعتذار إلى جمهور العميد بعد تلقي الهزيمة أمام الهلال، مؤكدًا أنه سيتدخل من أجل تصحيح الأخطاء.

العميد تلقى الهزيمة أمس السبت، أمام الزعيم بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وتعد هذه الهزيمة الثانية على التوالي للنمور أمام الأزرق في غضون خمسة أيام فقط، بعدما أطاح بهم الهلال من ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تغلب عليه بثلاثية مقابل هدف وحيد في الإياب.

وكتب الحائلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جمهور الاتحاد الحبيب أقدم لكم اعتذاري الشديد عن نتيجة المباراة، الفريق الآن يمر في منعطف خطير، بسبب الخروج الآسيوي،سأتدخل إداريًا وسنعالج الأخطاء ".

وأضاف: " أرجو منكم عدم القسوة على اللاعبين ودعمهم، أمامنا 3 مباريات مهمة جدًا، لا بد من التركيز حيالها، لعودة الفريق لوضعه الطبيعي".

جمهور الإتحاد الحبيب أقدم لكم إعتذاري الشديد عن نتيجة مباراة اليوم الفريق الآن يمر في منعطف خطير بسبب الخروج الآسيوي سأتدخل إداريا وسنعالج الأخطاء أرجو منكم عدم القسوة على اللاعبين ودعمهم أمامنا ٣ مباريات مهمة جدا لابد من التركيز حيالها لعودة الفريق لوضعه الطبيعي — أنمار الحائلي (@Anmar_Alhailae) September 21, 2019

يذكر أن العميد يحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري بثلاث نقاط، جمعها من ثلاث مباريات.

ويلاقي الاتحاد في اللقاء المقبل التعاون في 24 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن مؤجلات الجولة الثانية من الدوري المحلي.