سييرا: الحظ عاندنا وإقالتي بيد الإدارة

التشيلي تلقى هزيمة أمام الهلال بنيتجة 3-1 للمرة الثانية تواليًا في غضون أيام قليلة

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

أكد التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، أنه سيواصل العمل على تحسين مستوى الفريق ونتائجه، مشيرًا إلى أن رحيله في يد مجلس الإدارة.

العميد تلقى الهزيمة اليوم السبت، أمام الزعيم بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتعد هذه الهزيمة الثانية على التوالي في غضون أيام التي يتلقاها النمور أمام الأزرق، بعد الخسارة بالنتيجة نفسها في دور إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

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وقال سييرا، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الهلال فريق قوي ومنظم، لكننا تمكننا من مجاراته وتبادل السيطرة على مجريات اللقاء، لكن الحظ عاندنا، خاصة بعد طرد عبد الإله المالكي".

وأضاف: "سنواصل عملنا وسنعمل على تحسين المستوى خلال المباريات المقبلة حتى تتحسن النتائج ونسعد الجماهير".

وبسؤاله عن استبعاد اللاعب عبد العزيز البيشي من اللقاء، علق: "لا تسألونني سوى عن من شارك بالمباراة".

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واختتم حول إقالته: "القرار بين مجلس الإدارة، وليس دوري الحديث عن هذا الأمر".

يذكر أن رصيد الاتحاد تجمد عند ثلاث نقاط من ثلاث مباريات في المركز الـ14، بينما تصدر الهلال جدول الترتيب برصيد عشر نقاط من أربع مباريات، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه.