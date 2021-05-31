جملة عقوبات .. خصم 6 نقاط من الاتحاد وغرامات على النصر

تهديدات وحالة واحدة ترفع العقوبات

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الإثنين، عدة عقوبات ضد ناديي الاتحاد والنصر، كان للعميد الضرر الأكبر منها، إذ وصل الأمر لخصم نقاط من رصيده في كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العميد اختتم الموسم المحلي بالأمس، محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، ليتأهل للملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا 2021.

ما هي عقوبات الاتحاد؟

لجنة الانضباط أصدر سبع عقوبات ضد النادي الجداوي، في ظل عدم التزامه بسداد المستحقات المفروضة عليه في عديد القضايا ضد لاعبيه السابقين.

هذه العقوبات حرمته من إبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي الماضي، إذ لم يتمكن من الحصول على شهادة الكفاءة المالية وقتها، والآن تطور الأمر.

وجاءت قرارات لجنة الانضباط كالتالي:

- نظرًا لامتناع الاتحاد من تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي الصادر لصالح اللاعب فيصل الخراع، فإنه تقرر خصم 3 نقاط من رصيده تلقائيًا بعد مرور 30 يومًا من صدور هذا القرار، ولم يسدد الاتحاد المبلغ، لكن ستسقط العقوبة حال التنفيذ، في قرار غير قابل للاستئناف.

- نظرًا لامتناع الاتحاد من تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي الصادر لصالح وكيل اللاعبين جون فيولا، تقرر خصم 3 نقاط من رصيده في الدوري المحلي تلقائيًا بعد مرور 30 يومًا من صدور القرار ولم يتم التنفيذ، فيما تسقط العقوبة حال التنفيذ، في قرار غير قابل للاستئناف.

- نظرًا لامتناع الاتحاد عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات لصالح نادي الفيصلي، تقرر فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال، وفي حال عدم التنفيذ خلال 30 يومًا، سيتم توقيع عقوبة جديدة، وفي حال التنفيذ تسقط الغرامة، في قرار غير قابل للاستئناف.

نظرًا لامتناع الاتحاد عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات الصادر لصالح الفيصلي، تقرر تغريمه 80100 ريال، مع تهديد بعقوبات جديدة حال عدم التنفيذ، فيما تسقط الغرامة بالتنفيذ، في قرار غير قابل للاستئناف.

- نظرًا لامتناع الاتحاد عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات الصادر لصالح الفيصلي، تقرر تغريمه 60100 ريال، مع تهديد بعقوبات جديدة حال عدم التنفيذ، فيما تسقط الغرامة بالتنفيذ، في قرار غير قابل للاستئناف.

- نظرًا لامتناع الاتحاد عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات الصادر لصالح القادسية، فُرضت عقوبة عليه بغرامة قدرها 220100 ريال، مع تهديد بعقوبات أخرى حال عدم التنفيذ، بينما تسقط العقوبة بالتنفيذ، في قرار غير قابل للاسئتناف.

- نظرًا لامتناع الاتحاد عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات الصادر لصالح الاتفاق، يتم تغريمه 60100 ريال، مع تهديد بعقوبات أخرى حال عدم التنفيذ، بينما تسقط العقوبة بالتنفيذ، في قرار غير قابل للاسئتناف.

ما هي عقوبة النصر؟

عقوبة النصر جاءت نظرًا لقضيته الشهيرة مع اللاعب عبد الله آل سالم، الذي قام النادي بفسخ عقده من طرف واحد دون وجه حق.

اللجنة قررت تغريم العالمي 160 ألف ريال لامتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي، مع تحذيره حال عدم التنفيذ خلال 30 يومًا سيتم توقيع عقوبات أخرى، فيما تسقط الغرامة حال التنفيذ في قرار غير قابل للاستئناف.

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