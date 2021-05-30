صفقة النصر الجديدة في طريقها للرحيل

النصر يصدم صفقته الجديدة ويحدد سعرها للبيع

بالرغم من عدم ارتداء اللاعب الجديد لقميص نادي النصر حتى الآن، ولكن إدارة العالمي تدرس بيع عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في قرار مفاجئ من جانب الإدارة.

نادي النصر تعاقد مع اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، من صفوف نادي باختاكور الأوزبكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتمت إعارته إلى شباب الأهلي الإماراتي حتى نهاية الموسم.

ما هو موقف النصر تجاه صفقته الجديدة؟

وأشارت صحيفة "Sports.uz" الأوزبكية، إلى أن نادي النصر تلقى عروضًا من أجل الحصول على خدمات جلال الدين ماشاريبوف خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الصحيفة الأوزبكية أضافت أن أندية العين والشارقة والجزيرة وشباب الأهلي، يرغبون في التعاقد مع ماشاريبوف، بعد المستوى المميز الذي ظهر به في دوري الخليج العربي الإماراتي.

ويبدو وأن إدارة نادي النصر السعودي ستقوم ببيع عقد جلال الدين ماشاريبوف للعرض الأفضل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كم هو السعر الذي وضعه النصر لبيع ماشاريبوف؟

وأكدت الصحيفة الأوزبكية على أن نادي النصر لا يمانع الاستماع للعروض المقدمة لضم ماشاريبوف، ولكن بشرط أن لا يقل العرض المقدم عن مبلغ 5 ملايين يورو.

جاء ذلك بعدما قام نادي النصر بشراء عقد ماشاريبوف من نادي باختاكور الأوزبكي بمبلغ وصل إلى 1.5 مليون يورو.

لماذا لم يلعب ماشاريبوف مع نادي النصر؟

نجحت إدارة نادي النصر في التعاقد مع ماشاريبوف خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من نادي باختاكور، ولكن العالمي أجبر على إعارته لفريق شباب الأهلي الإماراتي.

السبب وراء إعارة ماشاريبوف إلى شباب الأهلي، هو عدم امتلاك نادي النصر شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح للفرق السعودية تسجيل لاعبين جدد بقوائمها.

ماذا قدم ماشاريبوف مع النصر؟

وقدم ماشاريبوف مع نادي النصر مستويات مميزة للغاية، حيث استطاع أن يقود الفريق لتحقيق بطولتي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، وكأس رئيس الدولة، على حساب النصر الإماراتي.

ولعب ماشاريبوف مع شباب الأهلي في بطولة دوري أبطال آسيا، ولكن لم ينجح الفريق في التأهل من المجموعة الأولى، التي كانت تضم استقلال دوشنبه الطاجيكي والهلال السعودي وأجمك الأوزبكي.

اقرأ أيضًا..