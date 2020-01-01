ليوناردو جيل يختار نجم النصر كأفضل لاعب وسط في الدوري السعودي

لاعب الوسط يتحدث أيضًا عن الفارق بين تين كات وكاريلي

أكد ليوناردو جيل لاعب وسط الاتحاد الجديد أن جماهير فريقه السعودي تُشبه الجماهير الأرجنتينية، مشيرًا كذلك إلى أن المنافسة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي قوية وتتطلب جهدًا كبيرًا من اللاعبين.

الاتحاد ضم لاعب الوسط الأرجنتيني خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي مقابل 1.6 مليون يورو، وقد لعب 6 مباريات مع الفريق في الدوري السعودي سجل خلالها هدف وصنع ثلاثة.

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صاحب الـ28 عامًا تحدث لبرنامج صدى الملاعب المذاع على قناة "أم بي سي" قائلًا عن الدوري السعودي "لعبت في الأرجنتين 10 سنوات والمنافسة هناك كانت قوية جدًا، الحال ذاته في الدوري السعودي هنا، فالمنافسة قوية وتتطلب من اللاعبين اللعب والركض بشكل مستمر".

أضاف "هنا يجب التركيز كذلك على الجانبين الفني والتكتيكي، وما يزيد من قوة الدوري هو وجود عدد جيد من المحترفين الأجانب المميزين، هناك لاعبون من الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وهؤلاء يلعبون بقوة مما يفرض على الجميع اللعب بمستوًى ممتاز".

جيل اختار أفضل لاعبي الدوري السعودي، بقوله "بالنسبة للاعبي الوسط مثلي، أعتقد أنه بيتروس لاعب النصر، هو لاعب جيد، هناك كذلك مهاجم الاتحاد رومارينيو، هو لاعب جيد جدًا يعمل بجد في التدريبات والمباريات ونحن بحاجة للاعبين أمثاله".

وأتم جيل بالقول عن الفارق بين المدربين فابيلو كاريلي وهينك تين كات "الاختلاف بينهما في طريقة اللعب، لكل منهما طريقته الخاصة. نحن بحاجة الآن لتطبيق تعليمات مدربنا جيدًا، علينا اللعب بروح واحدة وأن نبذل جهدًا أكبر لأن وضعنا في جدول الترتيب ليس جيدًا، صحيح أننا فزنا في المباراة الأخيرة لكننا بحاجة للعمل باستمرار".