الاتحاد تخلص منه في الوقت المناسب .. الكشف عن اسم النجم "المتهم" في قضية المنشطات الجديدة

قضية هزت الشارع السعودي في الساعات الماضية..

شهدت الساعات القليلة الماضية، جدلًا كبيرًا في الشارع الرياضي السعودي؛ بعد وجود العديد من التأكيدات على سقوط لاعب كبير في قضية "منشطات".

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الإعلامي عبدالرحمن الحميدي أعلن سقوط أحد نجوم دوري روشن السعودي، في فخ "المنشطات"؛ ليوجه الصحفي الرياضي الآخر عبدالمحسن الجحلان، أصابع الاتهام - بطريقة غير مباشرة - نحو الهولندي ستيفن بيرجفاين؛ جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الذي انضم إليه في الميركاتو الصيفي الماضي.

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وما بين الخبر نفسه واتهام بيرجفاين.. فجّرت شبكة "قنوات الكأس" مساء اليوم الجمعة، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن اسم اللاعب الذي سقط في فخ "المنشطات"، بالملاعب السعودية.

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الشبكة القطرية الشهيرة نقلت عن مصادر خاصة، أن النجم البرازيلي رومارينيو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوم السعودي، هو من سقط في فخ "المنشطات"؛ وبالتالي.. ليس لاعبًا في دوري روشن للمحترفين كما تردد.

وقالت الشبكة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "أعلنت مصادر خاصة (إيجابية) العينة المبدئية لرومارينيو.. مع انتظار التأكيد الرسمي من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات".

رومارينيو الذي سيُكمل عامه الـ34، في الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري، انضم إلى نيوم خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2024"، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي؛ في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده.

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ولعب المهاجم البرازيلي 213 مباراة رسمية بقميص العميد الاتحادي، في الفترة من 2018 إلى 2024، مسجلًا 93 هدفًا وصانعًا 30 آخرين؛ قبل أن ينتقل إلى نيوم، الذي أحرز له 8 أهداف مع صناعة 4 آخرين، في 11 لقاءً - حتى الآن -.

جدير بالذكر أنه في حال ثبوت "إيجابية" عينة رومارينيو، سيكون الاتحاد قد تخلص منه في الوقت المناسب؛ خاصة أن تاريخ هذا النادي العريق، مليء بالنجوم الذين سقطوا في فخ "المنشطات"؛ أبرزهم: "محمد نور، أسامة المولد وفواز الخيبري".