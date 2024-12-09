"كيف لك أن تقحم فهد المولد في القضية؟!" .. إسقاط خطير من إعلامي على ستيفن بيرجفاين يثير الجدل

الإعلام أُجبر على العدول عن حديثه بعد الهجوم عليه..

"أحد نجوم دوري روشن قد يكون متورطًا في المنشطات" .. هكذا زلزل برنامج "برا 18" الشارع الرياضي السعودي خلال الساعات الماضية، لتبدأ التكهنات حول اسم ذلك المتورط، الذي رفض البرنامج الكشف عنه.

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اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات كانت قد قامت بزيارات مفاجئة لعدة أندية في دوري روشن خلال الأسابيع الماضية، ويبدو أن النتائج تحمل بعض المفاجآت.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن المثير للجدل أكثر هو ما لجأ له الإعلامي الرياضي عبدالمحسن الجحلان، الذي وجه أصابع الاتهام -بطريقة غير مباشرة- نحو الهولندي ستيفن بيرجفاين؛ نجم الاتحاد، الذي انضم له في الميركاتو الصيفي الماضي.

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الجحلان كتب نصًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "مهاجم الاتحاد الهولندي ستيفن بيرجوين حسم مباراة النصر، لاعب نشط ومتحرك، مجهوده أعاد ذكريات روح نور وفهد المولد ربي يرفع مطرحه".

ذكر الهولندي رفقة محمد نور وفهد المولد؛ نجمي الاتحاد السابقين، حمل إسقاطًا من الجحلان لاحتمالية تورط الأول في قضية منشطات، كما سبق وأن تم إيقاف الثنائي الأخير.

لكن المشكلة لم تكن في الإسقاط على بيرجفاين، إنما في اقحام الفهد الأسمر في ذلك الجدل، بينما يرقد حاليًا في العناية المركزة على خلفية حادث سقوطه من شرفة منزله في دبي بسبتمبر الماضي، وهو ما دفع الجمهور للهجوم على الإعلامي الرياضي دفاعًا عن المولد..

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أحدهم كتب: "أحد الأمثلة على التغريدات اللي تخليك تكره كرة القدم وتخليك تخاف أنك تكبر بالعمر وتصير مثل عبدالمحسن الجحلان، الله يشفيك ويقومك بالسلامة يا حبيبنا وأخونا فهد المولد"، فيما أضاع آخر: "أي سفاهة ووقاحة تخليك تتكلم عن شخص له أكثر من شهرين في غيبوبة ولا أحد يعرف وضعه؟".

هذا الهجوم دفع عبدالمحسن الجحلان لحذف تغريدته وإعادة صياغتها، كاتبًا: "مهاجم الاتحاد الهولندي ستيفن بيرجوين حسم مباراة النصر، لاعب نشط ومتحرك، مجهوده أعاد ذكريات النجوم المتوقدة داخل الميدان، التي تلعب حتى آخر ثانية".

يذكر أن بيرجفاين كان قد قاد العميد قبل ثلاثة أيام للفوز أمام النصر (2-1)، بفضل هدف سجله بالدقيقة 1+90، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.