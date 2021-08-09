بعد تعيين تركي الخضير لمواجهة الاتحاد والفيحاء .. "يلي فات مات"

الحكم السعودي ارتكب عديد الأخطاء في الموسم الماضي

علق الإعلامي عدنان جستنيه على تعيين الحكم السعودي تركي الخضير، لإدارة المباراة الافتتاحية للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة الافتتاحية لموسم 2021-22 السعودي، من المقرر أن تقام بعد غدٍ الأربعاء، بين فريقي الاتحاد والفيحاء.

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ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية فإن المباراة سيديرها طاقم تحكيم سعودي بقيادة حكم الساحة تركي الخضير.

وكتب جستنيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بداية جديدة، صفحة جديدة، نقول ان شاء الله مرحلة جديدة، ونقلة نوعية جديدة في مسيرة الحكم السعودي".

وأضاف: "يلي فات مات، لعل وعسى، تفائلوا بالخير تجدوه".

بداية جديدة

صفحة جديدة

نقول ان شاء الله مرحلة جديدة

ونقلة نوعية جديدة في مسيرة الحكم السعودي

يلي فات مات

لعل وعسى #تفائلوا_بالخير_تجدوه https://t.co/fiLzaxMzSB — عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) August 9, 2021

الخضير كان قد ارتكب عدة أخطاء مؤثرة في الموسم الماضي، حاله كحال عديد الحكام، مما أثار ثورة الأندية على الحكم المحلي.

الحكم السعودي كان قد عاد لإدارة مباريات في الدوري المحلي بشكل شبه كامل في الموسم الماضي، بعد الاعتماد في السنوات الأخيرة على الحكام الأجانب، لكنها لم تكن عودة موفقة بشكل كامل.

واستجاب الاتحاد السعودي لكرة القدم لمطالب الأندية، وقرر فتح باب الاستعانة بحكام أجانب بعدد غير محدد في الموسم المقبل، بشرط أن تتحمل الأندية تكاليف استقدامهم.