اللاعب البرازيلي وصل لجدة في السابع من أغسطس الجاري

تلقى البرازيلي إيجور كورونادو؛ لاعب وسط الاتحاد السعودي الجديد، صدمة من ناديه، بعدما وصل إلى جدة أول أمس السبت.

العميد كان قد تعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي، ليستمر مع النمور حتى نهاية موسم 2022-23.

ما هي الصدمة التي تلقاها كورونادو؟

اللاعب انتظم في مران النمور أمس الأحد، لكن علم "جول" من مصادره الخاصة أن كورونادو فوجئ بإخطاره من قبل الجهاز الإداري للفريق أنه لن يشارك في المباراة الأولى للعميد في الموسم الجديد، بعد غدٍ الأربعاء، أمام الفيحاء، على إثر أزمة شهادة الكفاءة المالية.

وأشارت مصادرنا إلى أنه بالأمس كانت هناك محاولات لحل الأزمة، لكن يبدو أنه من الصعب الحصول عليها خلال اليومين المقبلين، لذلك اضطر الجهاز الإداري لإخطار كورونادو كي يتجنب النادي ثورته.

مصادر "جول" كذلك أوضحت أن المحاولات جارية وأن الإدارة تسابق الزمن للحصول على شهادة الكفاءة، لكنه حتى الآن البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، أخرج كورونادو من حساباته وتجهيزاته للمباراة.

وشددت مصادرنا على أن الأمر قد يتم حله قبل مواجهة الفيحاء إلا أن الأمور حتى الآن تسير في اتجاه غياب الوافد الجديد عن المباراة.

قد يطول الأمر لكن الشهادة قادمة:

الاتحاد جاء على رأس قائمة الأندية الأكثر ديونًا، التي أعلنت عنها وزارة الرياضة في يونيو الماضي، بواقع 140.304.083 مليون ريال، وأمامه مهلة فقط حتى 21 من أغسطس الجاري، كي ينهي هذه الديون سواء بالتسديد أو التسوية كي يتمكن من قيد صفقاته الجديدة في قائمته بموسم 2021-22.

لم يتعاقد الاتحاد حتى الآن في الميركاتو الصيفي الجاري سوى مع كورونادو، لكن هناك محاولات جارية لتدعيم بعض الصفوف الأخرى.

وكان "جول" قد أكد من قبل أن النادي الجداوي يسير في طريق الحصول على شهادة الكفاءة، إذ أنه سدد بعض ديونه، ووصل لتسوية في جزء، فيما يحاول تسديد البقية. (طالع التفاصيل)، وعلمنا أنه بالفعل يتبقى له تسعة ملايين ريال فقط، تفصله عن الحصول على الشهادة.

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