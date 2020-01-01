الاتحاد العربي يرفض إلغاء كأس محمد السادس ويحدد نظامًا جديدًا

ما هو الخيار الأقرب للتنفيذ في آخر المباريات بالبطولة العربية؟

استقر الاتحاد العربي لكرة القدم، على مصير بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، حيث رفض فكرة إلغاء البطولة وحدد نظامًا جديدًا من أجل إنهائها.

وتبقى في البطولة 4 مباريات، بواقع مباراة إياب نصف النهائي بين الإسماعيلي والرجاء المغربي، ومباراتين بين الشباب والاتحاد السعوديان في نفس الدور، والمباراة النهائية المقرر إقامتها على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الإدارة التنفيذية بالاتحاد العربي، تدرس خيارات عديدة، من أجل استكمال منافسات نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية، والتي توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا.

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وأكدت الصحيفة على أن البطولة لن يتم إلغائها مطلقًا، ولكن سيتم مناقشة العديد من الخيارات، أبرزها تنظيم مواجهتي نصف النهائي والنهائي بشكل مجمع في المغرب.

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هذا المقترح ينص على أن يتم اعتماد نتيجة الذهاب بين الإسماعيلي والرجاء بفوز الأول بهدف دون رد، على أن يُلغى الذهاب والإياب في مواجهة الشباب والاتحاد وتكون مباراة واحدة.

الاتحاد العربي لن يناقش فكرة الإلغاء نهائيًا، ولن يفكر في تغيير مكان المباراة النهائية، وتغيير نظام البطولة في الأمتار الأخيرة هو الخيار الأقرب للتنفيذ.

ويدرس الاتحادين العربي والمغربي خلال الوقت الحالي العديد من الخيارات، من أجل إيجاب الحل الأمثل للعودة وبشكل سريع لإنهاء البطولة بشكل رسمي.