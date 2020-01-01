وكيل فيتوريا يكشف مصيره النهائي مع النصر السعودي

وكيل فيتوريا يتحدث عن مصير المدرب البرتغالي مع فريق النصر السعودي الفترة القادمة.

كشف البرتغالي محمد أفزل، وكيل أعمال مواطنه روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، عن مصير الأخير مع العالمي، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

أفزل قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "فيتوريا سيبرم عقدًا جديدًا مع النصر لمدة موسمين خلال الأسبوع الجاري، بعد اتفاق الطرفين على كامل التفاصيل.

وجاء في مقدمة التفاصيل العقد المزايا المالية التي لن تتجاوز قيمة العقد السابق، لينفي كل ما تردد حول اتفاق النصر والمدرب البرتغالي على زيادة القيمة المالية للعقد الجديد.

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وكيل أعمال فيتوريا تابع: "ينتظر أن ينص العقد الجديد على منح فيتوريا المزايا المالية نفسها المدونة في العقد السابق، مع احتمالية تخفيضها بنسبة 20 في المئة مع وجود علاوات مرتبطة بآلية محددة".

وواصل: " الاتفاق يشمل المبلغ الإجمالي جميع رواتب فيتوريا والجهاز الفني المساعد له في الفريق".

وأكد أفزل على أن تأخر الاتفاق بين النصر وفيتوريا على التجديد، جاء بسبب جائحة كورونا التي تسببت في تأجيل تحقيق رغبة الطرفين في الجلوس من أجل حسم التجديد.

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وعن اهتمام نادي فنربخشة التركي بالتعاقد معه، قال وكيل فيتوريا: "المدرب البرتغالي لم يضع الفريق التركي في حساباته، لأنه سعيد مع النصر ويتطلع لإكمال مشروعه الكروي الذي يشمل حتى الفئات السنية".

واختتم أفزل تصريحاته قائلًا: "فيتوريا يتفهم صعوبة الظروف الراهنة مع الجميع، ووجود الاحترام المتبادل أهم بالنسبة للمدرب، وهو ما وجده من إدارة النادي، وسينقلون بعد ذلك إلى محادثات تجديد عقد الطاقم البرتغالي لفريق درجة الشباب بالنادي".

يذكر أن فيتوريا تولى مهمة تدريب النصر في شهر فبراير 2019، ليقود العالمي للتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بالإضافة لكأس السوبر السعودي.