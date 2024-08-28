لف وأرجع تاني .. الاتحاد يعود إلى يانيك كاراسكو بسبب ساديو ماني و"الكشف عن موقف إدارة الشباب!"

هل تتم الصفقة أخيرًا؟..

تحت شعار "لف وأرجع تاني".. هكذا أصبح يسير نادي الاتحاد السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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الاتحاد حسم العديد من الصفقات المحلية والأجنبية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ على رأسهم الثلاثي المحترف "الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، متوسط الميدان الجزائري حسام عوار والجناح الفرنسي موسى ديابي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا للإعلامي الرياضي أحمد العجلان، مساء اليوم الأربعاء، فتح العميد الاتحادي "مفاوضات" مع نادي الشباب السعودي؛ للتعاقد مع الجناح البلجيكي بانيك كاراسكو، في الميركاتو الصيفي الحالي.

العجلان كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن إدارة الشباب لا تمانع بيع المدة المتبقية من عقد كاراسكو "30 سنة"، إلى نادي الاتحاد؛ ولكن بشرطٍ وحيد فقط.

هذا الشرط الذي تحدث عنه العجلان عبر حسابه الرسمي؛ هو أن يقدّم نادي الاتحاد عرضًا ماليًا ضخمًا، يتناسب مع الإمكانيات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها الجناح البلجيكي.

ويبدو أن العميد عاد إلى خيار يانيك كاراسكو مجددًا؛ بعد تعثر التعاقد مع الجناح السنغالي ساديو ماني، من الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال الساعات الماضية.

جدير بالذكر أن الاتحاد حاول التعاقد مع كاراسكو في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"، ومع بداية الصيف الحالي، حيث اقترح صفقة تبادلية مع نادي الشباب؛ وهو الأمر الذي أكده الكثير من الإعلاميين والتقارير الصحفية ونفاه المتحدث باسم الليث.