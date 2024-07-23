محمد البكيري يُكذب الشباب ويكشف كواليس الصفقة التبادلية مع الاتحاد

صفقة ضخمة في الملاعب السعودية وبعيدة عن عبد الرزاق حمدالله

نفى تركي الغامدي، المتحدث الرسمي باسم الشباب، وجود أي مفاوضات لإجراء صفقة تبادلية مع الاتحاد، لكن حديثه واجه تكذيبًا من الصحفي المخضرم محمد البكيري.

صحيفة هاتريك الإلكترونية كانت قد تحدثت عن مفاوضات بين الاتحاد والشباب حول البلجيكي يان كاراسكو جناح الليوث، وقد أفادت بعض المصادر الأخرى أن الحديث يدور عن صفقة تبادلية تتضمن انتقال جوتا إلى الفريق العاصمي.

الاتحاد والشباب تعاونا جيدًا هذا الصيف، إذ ضم الأول حارس مرمى الثاني الشاب، حامد الشنقيطي، فيما انتقل الهداف المغربي، عبد الرزاق حمدالله، من الفريق الجداوي إلى نظيره العاصمي.

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الغامدي اقتبس تغريدة صحيفة هاتريك وعلق "غير صحيح"، لينفي تمامًا الحديث عن إمكانية انتقال كاراسكو للعميد، لكن البكيري اقتبس تغريدته ونفى حديثه وكشف كواليس الصفقة التبادلية.

الصحفي الاتحادي أكد أن لجنة الاستقطاب طرحت فكرة الصفقة التبادلية بين جوتا وكاراسكو على الناديين خلال مفاوضاتهما على انتقال حمدالله، وأضاف "عفوًا زميلي العزيز تركي .. المعلومة صحيحة، والقصة في الكواليس بين الناديين كالتالي: المفاوضات بين الناديين حول حمدالله بدأت قبل أسبوعين، وتم الحديث كذلك عن بعض المتأخرات المالية العالقة بينهما جراء صفقات سابقة".

تابع "طرح على هامش تلك المفاوضات، من لجنة الاستقطاب، مقترح صفقة تبادلية بين الطرفين بانتقال الليث كاراسكو للعميد والنمر جوتا لشيخ الأندية، لكن الأخير أرجأ النقاش حول تلك الخطوة إلى ما بعد إنهاء صفقة المهاجم المغربي التي أعلن عنها أمس رسميًا. هل تعود المفاوضات من جديد أم لا، ننتظر الأيام القادمة وشكرًا".

يُشار إلى أن الاتحاد حاول ضم كاراسكو خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي لكن الشباب رفض التفريط به خاصة مع تألقه الملفت مع الفريق.