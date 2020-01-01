جارسيا ينتقد التحكيم ويعتذر عن خسارة الشباب القاسية أمام الاتحاد

انتصار ساحق للاتحاد مساء أمس في الدوري السعودي

انتقد لويس جارسيا المدير الفني لفريق الشباب السعودي التحكيم خلال المباراة أمام الاتحاد مساء أمس في ختام الأسبوع الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، والتي خسرها بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

ورغم تقدم الليوث بهدف أول على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة إلا أنه استقبل خمسة أهداف كاملة جاء اثنين منها بعد طرد لاعب وسط الفريق ألفريد ندياي بالبطاقة الصفراء الثانية، وقد اعترض جارسيا كثيرًا على الحكم الهولندي بيورن كيبرز مما كلفه الحصول على بطاقة صفراء.

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المدرب الإسباني تقدم عقب اللقاء باعتذاره لجماهير الشباب عن هذه الخسارة التي وصفها بالقاسية، مضيفًا "أعتذر للجميع عن تلك الخسارة القاسية أمام الاتحاد، أتمنى أن تكون المباراة درسًا لنا عند مواجهته مجددًا في نصف نهائي البطولة العربية".

واصل "الاتحاد استغل جميع الفرص التي سنحت له وقد استحق الفوز، لكننا تعرضنا للظلم من التحكيم في المباريات الخمسة الأخيرة".

"اليوم لم نكن موفقين لكن الحكم أيضًا لم يكن في مستوى المباراة. الشباب فريق كبير ويستحق تحكيمًا أفضل".

يُشار إلى أن الاتحاد سيُواجه الشباب مجددًا مرتين في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.