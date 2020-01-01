حمدالله يعود للسعودية وينتظم في مران الغد مع النصر

النصر يستعد للجولة القادمة من الدوري السعودي

يعود عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر اليوم الأحد إلى السعودية قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد سفره إلى هناك بإذن خاص من الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا عقب مواجهة الأهلي في الدوري السعودي.

وفرط النصر في نقطتين ثمينتين يوم الخميس الماضي بتعادله 2-2 مع الأهلي ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ليتسع الفارق مع الهلال في صدارة جدول الترتيب إلى 5 نقاط.

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وطلب المهاجم المغربي من فيتوريا السماح له بالتوجه إلى أمريكا للاطمئنان على عائلته هناك، وقد سافر بالفعل عقب مباراة الخميس مباشرة ومن المقرر أن يصل اليوم إلى الرياض وينتظم في مران الغد مع فريقه.

ورغم أنه لم يُسجل، إلا أن حمدالله لعب مباراة قوية أمام الأهلي خاصة في الشوط الثاني، وقد ساهم في عودة الفريق بعد تأخره بهدفين نظيفين، وتوج جهده بصناعة الهدف الأول لزميله جوليانو.

النصر كان من المفترض أن يلعب يوم الثلاثاء القادم أمام سباهان الإيراني في أوزباكستان ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، لكنه طلب من الاتحاد الآسيوي تأجيل اللقاء حرصًا على سلامة لاعبيه بعد انتشار فيروس كورونا في إيران، وقد وافق الاتحاد على طلبه.

وسيلعب الفريق أمام الفيصلي في الجولة الـ21 من الدوري السعودي يوم السبت 7 مارس القادم.