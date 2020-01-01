الاتحاد السوري يرد على تصريحات عمر السومة "النارية"

عمر السومة أطلق تصريحات أثار بها الجدل مؤخرًا.

رد الاتحاد السوري لكرة القدم، على تصريحات عمر السومة، مهاجم المنتخب السوري وفريق الأهلي السعودي، التي تحدث فيها عن تولي التونسي نبيل معلول، مهمة تدريب نسور قاسيون خلال الفترة الماضية.

عمر السومة خرج في تصريحات تليفزيونية وصفت بأنها "نارية"، قال فيها أن التعاقد مع مدرب أجنبي تجربة أثبتت فشلها مع المنتخب، وأنه كان الأفضل أن يستمر المدرب السوري فجر إبراهيم.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السوري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانًا رسميًا، يرد خلاله على تصريحات عمر السومة، حيث قال:

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" تعقيبًا على الآراء المتباينة تجاه التصريحات الإعلامية التي أطلقها لاعب منتخبنا الوطني عمر السومة، يود الاتحاد العربي السوري لكرة القدم التأكيد على أن اللاعب لم يقم بالتواصل مع المكتب الإعلامي في الاتحاد، قبل إطلاق تصريحاته التي تعبر عن وجهة نظره الشخصية".

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وتابع: " ويؤكد الاتحاد أن التعليمات الناظمة لتواصل كوادر المنتخب مع وسائل الإعلام لم تصدر بعد، وستصدر خلال فترة قريبة عندما يقام التجمع الأول للمنتخب خلال الأسابيع القادمة".

الاتحاد السوري وقع مع التونسي نبيل معلول، ليقود تدريب منتخب سوريا، خلفًا للمدرب السوري فجر إبراهيم الذي رحل عن منصبه.