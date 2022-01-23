الاتحاد السعودي يؤكد سلامة الكفاءة المالية للعميد .. ووكيل الخراع ينفي

حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم الجدل الذي سببه فيصل الخراع؛ لاعب نادي الاتحاد السابق، بشأن عدم قانونية حصول العميد على شهادة الكفاءة المالية.

الخراع يشكك في كفاءة الاتحاد:

العميد برئاسة أنمار الحائلي نجح في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، بعد سداد الديون المتراكمة عليه، وجدولة بعض منها على دفعات محددة بالاتفاق مع أطراف هذه المستحقات.

لكن فاجأ فيصل الخراع الجميع بتصريحاته لصحيفة "الرياضية"، في عددها الصادر بالأمس، مؤكدًا أن لم يحصل على مستحقات مالية متأخرة له، مستغربًا من نجاح إدارة الحائلي في الحصول على شهادة الكفاءة المالية. (طالع التفاصيل)

مستحقات الخراع – وفقًا لأقواله – تصل إلى 700 ألف ريال سعودي، هي قيمة رواتب متأخرة له من موسم 2019-20.

الاتحاد السعودي يؤكد سلامة كفاءة الاتحاد:

تصريحات الخراع شككت في عمل لجنة الكفاءة التابعة لوزارة الرياضة، خاصةً وأنها ليست واقعة التشكيك الأولى في عمل هذه اللجنة.

لكن دائرة الإعلام والاتصال التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت وضع حدًا لهذا التشكيك، مؤكدة أن الاتحاد نفذ العقوبة الموقعة عليه بشأن الخراع، ولا توجد أي قضايا على النادي من هذه الناحية.

دائرة الإعلام والاتصال كتبت، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " بالإشارة إلى القرار المرفق للاعب فيصل الخراع، القرار منفّذ وتم الانتهاء من طلب التنفيذ في وقته، ولا توجد أي قضية منظورة للاعب لدى الجهات المختصة في الاتحاد السعودي لكرة القدم".

السلام عليكم.



بالإشارة إلى القرار المرفق للاعب فيصل الخراع، القرار منفّذ وتم الانتهاء من طلب التنفيذ في وقته، ولا توجد أي قضية منظورة للاعب لدى الجهات المختصة في الاتحاد السعودي لكرة القدم. — الإعلام والاتصال (@SaudiFFcomms) January 23, 2022

وكيل الخراع يكذب دائرة الإعلام والاتصال"

نبيل آل سهيل؛ وكيل الخراع، أوضح لصحيفة "الرياضية" أن دائرة الإعلام تتحدث عن قضية قديمة بين اللاعب ونادي الاتحاد وليست مستحقات 2020، مشددًا على أنه لم يرفع قضية من الأساس على العميد اعتمادًا على لجنة الكفاءة المالية.

وقال وكيل اللاعب: "رد اتحاد الكرة يخص الشكوى القديمة في موسم 2006 والتي تم سدادها في 2021، أما ما نتحدث عنه حاليًا فهو يخص رواتب متأخرة من موسم 2020.

"الأمر لا يحتاج منا لرفع قضية مع النظام الجديد لبرنامج الكفاءة المالية، الذي يفرض تسديد الرواتب دون الحاجة إلى رفع قضية ويضعها شرطًا أساسيًّا للحصول على الشهادة المالية".

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