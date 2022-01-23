تصريحات نارية من لاعبه السابق .. هل تُسحب شهادة الكفاءة المالية من الاتحاد؟

نجحت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في الحصول على شهادة الكفاءة المالية بعدما قدمت لوزارة الرياضة الأوراق اللازمة التي تفيد تسديد النادي كافة الالتزامات المطلوبة منه، لكن يبدو أن الملف سيُعاد فتحه من جديد.

لاعب الفريق السابق، فيصل الخراع، أطلق تصريحات نارية لصحيفة الرياضية السعودية أكد خلالها عدم حصوله على مستحقاته المالية من النادي الجداوي، وتساءل عن كيفية منحه شهادة الكفاءة المالية.

ماذا قال لاعب الاتحاد السابق عن مستحقاته وشهادة الكفاءة المالية؟

لاعب الجيل الحالي أكد أن الاتحاد لم يُسدد مستحقاته المالية المتأخرة، موضحًا أن الأمر يتعلق برواتبه الشهرية خلال الفترة من نهاية إعارته مع التعاون حتى نهاية عقده مع العميد في يوليو 2020.

وأضاف للرياضية "الرواتب المتأخرة التي لم أحصل عليها، تصل قيمة مبالغها إلى نحو 700 ألف ريال، فقد تمَّ تسليمي الصيف الماضي مقدّمات عقدي، البالغة مليون ريال، لكنني لم أتسلم الرواتب المتأخرة حتى اليوم".

تابع مطالبًا بالتحقيق في كيفية حصول الاتحاد على الشهادة "لا أعلم كيف حصل الاتحاد على شهادة الكفاءة المالية، هل حدث التقصير من لجنة الكفاءة المالية بعدم تدقيق ومراجعة أوراق الاتحاد، أم أن إدارة النادي قدَّمت أوراقًا غير صحيحة، تفيد بتسلُّمي كافة مستحقاتي؟".

وأتم "يجب فتح تحقيق سريع فيما حدث ومحاسبة المتسبب في حصول الاتحاد على شهادة الكفاءة المالية رغم وجود مبلغ مستحق عليه لم يُسدد".

الصحيفة السعودية أوضحت أن محامي اللاعب خاطب لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة للاعتراض على منح الاتحاد شهادة الكفاءة المالية، فيما نقلت عن مصدر رسمي في النادي تأكيده عدم وجود أي مستحقات للاعب بعد تسديدها كاملة.

ما الذي قد يحدث حال ثبت وجود مستحقات للاعب؟

وزارة الرياضة السعودية وتحديدًا لجنة الكفاءة المالية ستُحقق في شكوى الخراع ومحاميه بالطبع، ولو ثبت صحة حديثهم سيتم تعليق شهادة الكفاءة المالية التي تم منحها للاتحاد، كما حدث في حالات سابقة.

إذ سبق أن تم تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي لثبوت وجود مستحقات لدى النصر لم تُسدد في الموعد المحدد، وقد تم رفع التعليق بعد تسديد المستحقات لكن مع توجيه إنذار للمسؤولين في النادي عن هذا الخطأ.

تعليق شهادة الكفاءة المالية لن يؤثر على أهلية مشاركة عبد الرزاق حمدالله مع الاتحاد ولن يُغير من نتائج الفريق في الدوري السعودي، لكن سيمنعه من تسجيل لاعبين جدد حتى رفع التعليق.

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