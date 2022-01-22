"سعود عبد الحميد والمالكي "استغفلا" وغدرا بالاتحاد، رحلا بسيناريو قبيح"

هاجم الناقد الرياضي محمد البكيري بقوة ثنائي الهلال الجديد، سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي، واصفًا طريقة رحيلهما عن الاتحاد بأنها سيناريو قبيح تضمن استغفالًا وغدرًا بالنادي.

الهلال أعلن رسميًا مساء أمس انضمام الظهير الأيمن ولاعب الوسط لصفوفه بدءًا من يناير الجاري بعد توصله لاتفاق مع الاتحاد على شراء المدة المتبقية في عقديهما، وذلك بعدما كان قد حصل على توقيع اللاعبين فور دخولهما الفترة الحرة.

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الاتحاد حاول بقوة وجدية تجديد عقد اللاعبين خاصة عبد الحميد، لكن المفاوضات لم تجد النهاية السعيدة، وقد سبق أن هاجمه رئيسه أنمار الحائلي اللاعب الشاب ووكيله للمماطلة في التوقيع على العقود الجديدة، فيما دافع عن المالكي وأكد احترافيته وكشف عن ظروف شخصية تمنعه من الاستمرار في جدة.

البكيري وضع اللاعبين في كفة واحدة واتهمهما بالغدر بالاتحاد وجمهوره، إذ كتب عبر تويتر "الانتقال في زمن الاحتراف حق لا ينازع أحد اللاعب في اختيار مصلحته فيه. لكن ما فعله سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي في طريقة خروجهما، فيه استغفال وغدر بالاتحاد والاتحاديين. سيناريو قبيح في معسول الكلام بالتجديد ثم يُكتشف أنهما قد أهو اتفاقهم مسبقًا مع نادٍ آخر! الواضح يُحترم".

الانتقال في زمن الاحتراف حق لا ينازع أحد اللاعب في اختيار مصلحته فيه. لكن ما فعله #سعود_عبدالحميد و #عبدالاله_المالكي في طريقة خروجهما، فيه استغفال وغدر بالاتحاد والاتحاديين. سيناريو قبيح في معسول الكلام بالتجديد.. ثم يُكتشف انهم قد انهو اتفاقهم مسبقا مع نادٍ أخر! الواضح يُحترم https://t.co/KT6BSoy0QU — محمد البكيري (@m_bukairy) January 22, 2022

وأضاف في تغريدة أخرى موضحًا قصده "الكثير يتحدث من منظور الاحتراف، وأنا أخذته من منظور المواقف للاعبين في زمن الاحتراف أيضًا. والوضوح بالبقاء أو الرحيل جزء منه، لأنه لا يمكن للاعب يريد الاستفادة من الاحتراف لنفسه فقط ولا يهمه النادي أن يستفيد منه في طريقة تسويقه في حالة رغبته في بيع عقده للسعر الافضل!".

يُشار إلى أن الاتفاق بين الناديين نص على حصول الاتحاد على خدمات مدافع الهلال مدالله العليان بجانب مبلغ مالي قدره الإعلام بـ7.5-8 ملايين ريال سعودي، علمًا أن عقد عبد الحميد ينتهي معه في الـ31 من يناير الجاري، فيما عقد المالكي في يونيو المقبل.