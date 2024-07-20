"لن نقبل بأقل من ذلك" .. الاتحاد يعرض طلباته على وست هام لإطلاق سراح نجولو كانتي

راتب "النحلة الفرنسية" يجعل الصفقة صعبة للغاية!

كشفت تقارير صحفية، عن تطور جديد في مفاوضات وست هام يونايتد مع نادي الاتحاد السعودي بشأن التعاقد مع النجم الفرنسي نجولو كانتي.

وجذب كانتي اهتمام الأندية الأوروبية من جديد، بعد تألقه بشكل رائع مع منتخب فرنسا في منافسات بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة، حيث قاد الديوك إلى الدور نصف النهائي وظهر بمستوى مميز.

وذكرت صحيفة "أثليتيك"، أن وست هام عرض شفهيًا 15 مليون جنيه إسترليني على الاتحاد من أجل إطلاق سراح النجم الفرنسي، لكن إدارة العميد ردت بشكل حاسم بأن ليس لديها أي نية لبيع لاعب خط الوسط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة الاتحاد ألمحت إلى إمكانية التفاوض إذا كان العرض الإنجليزي في حدود 25 مليون جنيه إسترليني، أما أقل من ذلك فلن تتحدث بشأن إعادة كانتي إلى الدوري الإنجليزي.

وأشارت "أثليتيك"، إلى أن راتب كانتي الضخم الذي يتقاضاه حاليًا مع الاتحاد، (172 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا حتى 2026)، يجعل انتقاله إلى وست هام أمرًا صعبًا، خصوصًا أن النادي الإنجليزي لن يتمكن توفير هذا الراتب له.

وكان المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي، الذي حل محل ديفيد مويس في نهاية الموسم الماضي، مُعجب منذ فترة طويلة بكانتي وأراد التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي خلال فترة تدريبه القصيرة لريال مدريد.

وتحدثت صحيفة "جارديان"، أن وست هام كان مهتمًا في البداية بلاعب الوسط الإسباني أليكس جارسيا، لكن الأخير اختار الانضمام إلى بطل الدوري الألماني باير ليفركوزن، لتتجه بوصلة النادي الإنجليزي إلى التعاقد مع لاعب تشيلسي السابق.