الاتحاد السعودي لكرة القدم غير مهتم بتوثيق بطولات الأندية

قال المسحل في تصريحات صحفية أنهم غير مهتمون بهذا الأمر، وذلك ليس تهربًا

كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موقفهم من توثيق بطولات الأندية وحقيقة التقارير التي تحدثت عن هذا الأمر في أكثر من مناسبة.

وقال المسحل في تصريحات صحفية أنهم غير مهتمون بهذا الأمر، وذلك ليس تهربًا، مشيرًا إلى أن ليس من مسؤوليات الاتحادات الرياضية في العالم.

وتابع رئيس الاتحاد السعودي : "البطولات معروفة والناس تعرفها ومن جانبنا سنوثق بطولات اتحاد الكرة في نفس الوقت سنعلن عن جميع البطولات التي أقيمت تحت إشراف الاتحاد السعودي وفق التواريخ الموجودة".

المزيد من الفرق

وعن دور الأندية قال المسحل : "كل نادٍ له الحق إذا رأى أن هذه البطولة حققها حتى لو كانت بطولة ودية فالجمهور يعي ويعرف مثل هذه الأمور وتاريخ البطولات ليس من آلاف السنين بل منذ 63 عامًا فقط".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية الكثير من اللغط حول عدد بطولات الأندية المشاركة في البطولات المختلفة تحت راية الاتحاد السعودي.

وتحول المسحل للحديث عن وضع الحكام الأجانب في المسابقة المحلي وقال : "لا توجد لدينا أي مشكلة في الاستعانة بحكام أجانب رغم الظروف المحيطة بعد ظهور فيروس كورونا وما قاله رئيس لجنة الحكام بأنه في بعض الجولات توجد صعوبة في الحصول على حكام النخبة أمر صحيح".

وأضاف قائلاً في هذا الأمر : متى ما رغب النادي بالحكم الأجنبي، توجد آلية محددة وهي مخاطبة اتحاد الكرة قبل 13 يومًا يطلب فيها الحكم الأجنبي ونحن كاتحاد كرة لا نفرض الحكم السعودي".

وأنهى المسحل : "في حال أن النادي لا يرغب بالحكم الأجنبي فالحكم السعودي موجود وهو مدرب على كفاءة عالية وكما ذكرت سابقاً الأخطاء موجودة لدى الحكم الأجنبي والسعودي وجلبنا حكاما من كأس العالم وارتكبوا أخطاء وهذا حال كرة القدم".