أخبار الاتحاد اليوم | استقالة الرئيس، وغياب نجم الوسط عن لقاء الفيحاء

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 23 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأحد 23 أغسطس 2020 ...

الاتحاد يفقد نجم وسطه أمام الفيحاء

باتت فرص كريم الأحمدي نجم وسط الاتحاد في اللحاق بمواجهة غدًا الإثنين أمام الفيحاء ضعيفة جدًا.

المزيد من الفرق

صحيفة عكاظ السعودية أوضحت أن الأحمدي غاب عن مران الاتحاد مساء أمس لليوم الثالث على التوالي نتيجة الإصابة، مما يُرجح غيابه عن اللقاء المهم لفريقه.

صحيفة: أنمار الحائلي ينوي الاستقالة عقب نهاية الموسم

أفادت صحيفة البلاد السعودية أن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد ينوي الاستقالة من منصبه بنهاية الموسم الجاري، ويأتي ذلك القرار نتيجة الضغوطات الكبيرة من أعضاء شرف النادي وجماهيره بسبب المشاكل الكبيرة التي يُعاني منها الفريق داخل وخارج الملعب.

تغييرات في هجوم الاتحاد أمام الفيحاء

أفادت صحيفة المدينة السعودية أن فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد ينوي إجراء تغييرات على خط هجومه خلال مواجهة الفيحاء القادمة في الدوري السعودي.

وأوضحت أن المدرب البرازيلي قرر الزج بالثنائي أنيس البدري وعبد العزيز البيشي من البداية أمام الفيحاء، فيما سيتواجد ويلفريد بوني على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباريات الأخيرة للفريق.

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