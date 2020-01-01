الاتحاد يرفض الموعد المقترح لمواجهة الشباب في كأس محمد السادس

الاتحاد العربي استجاب لرغبة الاتحاد

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن رفض نادي الاتحاد السعودي مقترح الاتحاد العربي لكرة القدم بإقامة مباراته أمام مواطنه الشباب في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال في 12 سبتمبر القادم.

لقاء الذهاب من مواجهة نصف النهائي كان من المفترض أن يُقام في الـ16 من مارس الماضي، فيما الإياب في الخامس من إبريل، لكن تم تأجيل المباراتين بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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وقرر الاتحاد العربي استكمال البطولة هذا الموسم لكنه لم يُحدد مواعيد المباريات بعد، وقد عرض على الناديين السعوديين لعب المباراة بينهما بعد نهاية دوري محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بيومين، وقد رحب الفريق العاصمي بذلك فيما رفض نظيره الجداوي الأمر.

وجاء رفض الاتحاد للموعد المقترح لرغبة النادي في التركيز على مباريات الدوري السعودي، خاصة في ظل موقف الفريق الصعب في جدول الترتيب وصراعه للهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

الرياضية أفادت أن الاتحاد العربي استجاب لرغبة النادي السعودي وقرر تأجيل المباراة إلى موعد آخر، إذ يدرس إقامتها بعد انطلاق الموسم الجديد بعدة جولات.