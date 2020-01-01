أخبار الاتحاد اليوم | الأنصاري يكشف سبب عدم عودته، والحائلي يُوضح حقيقة استقالته

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 8 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 ...

الرئيس ينفي نيته تقديم الاستقالة

نفى أنمار الحائلي خلال تصريحات لجريدة الرياض السعودية ما أشيع مؤخرًا عن نيته الاستقالة من منصبه، متهمًا مطلقي تلك الأخبار بأنهم يسعون لتأجيج الجماهير الاتحادية وخلق خلافات للضغط على الفريق".

المزيد من الفرق

مضيفًا للصحيفة "تلك الأخبار لم تخرج من اتحاديين وكل تلك المحاولات أصبحت مكشوفة أمامنا، لذلك لن نلتفت للخلف فنحن أمامنا حاليًا مباراة مهمة سنحقق خلالها الفوز لثقتي في اللاعبين، ولدينا خطط واستراتيجية متكاملة سنعمل عليها خلال المواسم المقبلة من أجل تحسين وضع الفريق والعودة إلى المنافسة على المراكز المتقدمة، والجماهير الاتحادية تعي جيدًا وأصبحت تعرف ما أهداف من يبث مثل تلك الأخبار في هذا التوقيت، لذلك لن نلتفت لكل ما يقال، وسنركز في عملنا على تحضير الفريق للموسم المقبل".

الإدارة تنتظر موقف كاريلي من ثلاثة لاعبين

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الاتحاد تنتظر رد المدرب فابيو كاريلي فيما يخص موقف الثلاثي عبد الرحمن الغامدي وعبد الله العمار ومنصور الحربي من الاستمرار مع الفريق من عدمه.

وكانت قد ظهرت عدة تقارير يوم أمس أكدت التخلي عن الثلاثي عبد الرحمن الغامدي وعمار الدحيم ومحمد الثاني، وتسعى الإدارة لمعرفة موقف اللاعبين الثلاثة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة معهم، سواء كان إعارتهم أو بيعهم أو فسخ عقودهم بالتراضي.

الاتحاد مازال ينتظر "مليون" المولد

مازالت إدارة الاتحاد تنتظر تسديد لاعب الأهلي سعيد المولد لمبلغ مليون ريال سعودي هو قيمة التعويض الذي حكم به الاتحاد الدولي لكرة القدم لصالح النادي مؤخرًا، بعدما وقع المولد لنادي فارنزي البرتغالي خلال ارتباطه بعقد مع العميد.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى أن النادي الغربي رفض طلب اللاعب ووكيله بجدولة المبلغ.

فهد الأنصاري: تمنيت العودة للاتحاد، لكن سييرا فضل مواطنه

أكد فهد الأنصاري لاعب الاتحاد السابق أنه أراد وتمنى العودة للفريق، قائلًا عن كواليس ذلك لجريدة الرياض "اتفقت مع الرئيس أنمار الحائلي على العودة لتمثيل الاتحاد، لكن ما أوقف تنفيذ اعتراض المدرب لويس سييرا وتفضيله التعاقد مع مواطنه لويس خيمينيز".