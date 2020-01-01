أخبار الاتحاد اليوم | مهلة المحكمة الرياضية تنتهي بالغد وغموض موقف نجوم الشباب من مواجهة العميد

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 8 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 8 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

مهلة الاتحاد تنتهي بالغد

ساعات قليلة تفصل الاتحاد عن انتهاء المهلة التي منحته إياها المحكمة الرياضية، لسداد مستحقات ثنائي الفريق السابق؛ فيصل الخراع ومعن الحذيفي.

المحكمة كانت قد ألزمت العميد بدفع 38 ألف و395 ريال، لعدم سداد مستحقات الخراع، بالإضافة إلى 10 آلاف ريال، للامتناع عن تنفيذ قرار سابق لصالح الحذيفي.

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ومن المقرر أن تنتهي المهلة غدًا الأربعاء، وحال عدم تنفيذ قرارات المحكمة، فسيتم توقيع عقوبات جديدة على النادي الجداوي.

قبل مواجهة الاتحاد .. الشباب مهدد بغياب ثلاثة من نجومه

يستعد الاتحاد لمواجهة الشباب في 11 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد مران الشباب الليلة غياب ثلاثة من نجومه، هم: عبد الله الحمدان، فواز الصقور وأحمد شراحيلي، إذ يعاني الأول من كدمة قوية، والثاني من إجهاد عضلي، والثالث من تمدد عضلي.

ويحيط الغموض موقف الثلاثي من اللحاق بمواجهة العميد المنتظرة.

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تحسن ملفت في أداء ونتائج الاتحاد مقارنة بالموسمين الأخيرين

دخل الاتحاد المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة السابعة لأول مرة منذ موسمين، وقد جمع الفريق 12 نقطة بعد فوزه على الوحدة 2-1.

الاتحاد كان في المركز الثامن بعد 7 جولات من الموسم الماضي بـ9 نقاط، وقد بدا واضحًا تحسن دفاعه الذي لم يستقبل سوى 5 أهداف هذا الموسم مقارنة بـ11 في الموسم الماضي، لكن هجومه حافظ على قوته بإحراز 10 أهداف في كلٍ من الموسمين.

الاتحاد حقق رقمًا جيدًا آخر وهو تجنب الخسارة لـ49 يومًا، حيث كانت آخر خسارة له في الجولة الأولى من الدوري السعودي أمام الاتفاق.

كاريلي يرفض الراحة ويُواصل الاستعداد لمواجهة الشباب

رفض المدرب فابيو كاريلي منح اللاعبين أي راحة عقب الفوز على الوحدة في الدوري السعودي، وقد أخضع اللاعبين مساء أمس لمران جماعي استعدادًا لمواجهة الشباب يوم الجمعة القادم.

وفرض المدرب البرازيلي حصة تدريبية استرجاعية للاعبين الأساسيين في المباراة، بينما أدى البقية تدريباتهم الاعتيادية، التي تضمت بعض التدريبات البدنية والفنية.

الكشف عن طبيعة إصابة السواط، وفحوصات جديدة لليامي

أفادت مصادر صحفية أن عبد المجيد السواط لاعب وسط الاتحاد تعرض لإصابة في عضلة الساق خلال تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الوحدة الماضية، والتي حسمها العميد لصالحه 2-1.

السواط غاب عن مواجهة الوحدة وكذلك عن المران الرئيسي مساء أمس، إذ يُواصل حاليًا العمل وفق برنامجه العلاجي ولا تبدو حالته صعبة.

من جانب آخر، من المقرر أن يخضع عبد الرحمن اليامي لفحوصات طبية جديدة لتحديد نوع إصابته ومدة غيابه عن الفريق.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-2021