أخبار الاتحاد اليوم | اسم جديد لدعم الدفاع، وأولى كلمات هنريكي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 13 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 13 أكتوبر 2020 ...

الاتحاد يطلب ضم سعيد الربيعي

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن الاتحاد تقدم بعرض لضم سعيد الربيعي مدافع الاتفاق.

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وتسعى الإدارة للتعاقد مع قلب دفاع محلي، وقد ارتبط النادي بمدافع الفيحاء سامي الخيبري بجانب قُرب الاتفاق مع عمر هوساوي لاعب النصر.

رودريجيز يُرحب بالعودة وزوجته ترفض

رحب جاري رودريجيز بالعودة إلى الاتحاد والانتظام في صفوفه الموسم القادم، لكنه اصطدم برفض زوجته مغادرة أوروبا وتحديدًا تركيا والعودة إلى السعودية.

وسيُحسم موقف اللاعب بالبقاء مع فنربخشه بالإعارة أو العودة إلى جدة يوم غدٍ الأربعاء.

أولى كلمات برونو هنريكي بعد الانضمام للاتحاد

أبدى برونو هنريكي لاعب بالميراس سعادته بالانضمام للاتحاد، وذلك في أولى كلماته عقب ارتدائه قميص العميد.

إذ نشر تويتر الاتحاد مقطع فيديو للاعب البرازيلي يقول خلاله "مرحبًا، أنا سعيد جدًا للتوقيع للاتحاد، أراكم قريبًا".

بعد راحة يومين، الاتحاد يستأنف تدريباته

استأنف لاعبو الاتحاد مساء أمس الإثنين تدريباتهم الجماعية بقيادة فابيو كاريلي بعد أن حصلوا على راحة خلال اليومين السابقين.

وأجرى الفريق مرانًا آخرًا صباح اليوم الثلاثاء في إطار استعداداته لمواجهة الاتفاق مساء الأحد القادم في أولى جولات الموسم الجديد من الدوري السعودي.

مواهب الاتحاد على رادار كاريلي

يبدو أن البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد يُخطط للاعتماد على بعض شباب النادي للعب مع الفريق الأول الموسم القادم.

إذ تواجد المدرب يوم أمس مبكرًا عن موعد تدريب الفريق الأول لمتابعة مباراة الفريق الشاب ضد التعاون ضمن دوري تحت 19 عامًا من المدرجات.

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