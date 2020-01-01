الاتحاد يتوصل لاتفاق مع مدافع النصر

صفقة قوية للعميد

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي الاتحاد توصل لاتفاق مع مدافع النصر "عمر هوساوي" لارتداء قميصه الموسم القادم.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب صاحب الـ35 عامًا فسخ عقده بالتراضي مع ناديه بعدما أصبح خارج حسابات مدربه روي فيتوريا الذي أكد للإدارة عدم الحاجة له في ظل تواجد الرباعي مايكون بيريرا وعبد الله مادو وعلي لاجامي وعبد الإله العمري.

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هوساوي الذي كان قد غاب عن جُل مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بسبب إصابته بكسر إجهادي في الساق اضطره لإجراء عملية جراحية توصل لاتفاق مع الاتحاد على توقيع عقد يمتد لموسم واحد مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

وأضافت الرياضية أن الاتحاد عرض على هوساوي الحصول على 100 ألف ريال سعودي شهريًا، لكن وكيل اللاعب طلب الحصول على السقف الأعلى من الرواتب للاعبين المحليين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاختلاف حول الراتب لن يُعيق إتمام الصفقة، إذ من المتوقع أن يُعلن عنها خلال الساعات القادمة.