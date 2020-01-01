أخبار الاتحاد اليوم | مدة غياب بوني، وشكوى التعاون للجنة الانضباط

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 22 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأربعاء 22 يوليو 2020 ...

غياب بوني عن مباراتي أبها والأهلي

أفادت مصادر صحفية أن ويلفريد بوني مهاجم الاتحاد لن يكون قادرًا على التدرب واللعب خلال الثلاثة أسابيع القادمة بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

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ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن مباراتي أبها والأهلي في الدوري السعودي، رغم جهود الجهازين الطبي والفني لمحاولة إعداده للحاق بديربي جدة.

المعيار المالي يؤجل رخصة الاتحاد الآسيوية

استوفى نادي الاتحاد أربعة معايير إلزامية لتجديد رخصته الآسيوية، وهي الرياضية والبنى التحتية والإدارية والقانونية، ومازال ينقصه معيار المالية لإتمام الأمر.

صحيفة الرياضية السعودية أشارت إلى أن إدارة العميد تسعى لاستكمال ملف استخراج الرخصة الآسيوية للموسم القادم بعدما طلب الاتحاد السعودي ذلك من جميع أندية الدوري السعودي، وفي هذا الإطار كلفت الإدارة المالية في النادي للعمل على استكمال المعيار المالي قبل نهاية سبتمبر القادم وهو آخر موعد لتسليم كافة الملفات.

إدارة أنمار الحائلي تُحاول توفير سيولة مالية لغلق بعض الملفات المفتوحة

أفادت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تسعى خلال الأيام القليلة القادمة لتوفير سيولة مالية لغلق عدد من الملفات المفتوحة.

ويأتي على رأس تلك الملفات تسديد بعض الالتزامات المالية المطلوبة من النادي لصالح لاعبين ومدربين سابقين، بجانب تسديد جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبين خوفًا من إقدام بعضهم على خطوة فسخ العقد والرحيل في تلك الفترة الحرجة من الموسم.

الاتحاد يشكو التعاون للجنة الانضباط

كشفت صحيفة الوطن السعودية عن تقديم نادي الاتحاد شكوى ضد التعاون في لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقد اتهمت إدارة الاتحاد نظيرتها في سكري القصيم بإصدار بيانات تحمل تجاوزات ومخالفات يُعاقب عليها القانون حسب المادة 50 من لائحة الانضباط التي تمنع الإساءة والتجريح.