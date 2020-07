أخبار الاتحاد اليوم | مدة غياب بوني، وشكوى التعاون للجنة الانضباط

. محمد نور قائد الاتحاد السابق 🗣️ قبل مباراة الاتحاد ضد الهلال في دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2011، خرج نور بهذه التصريح يعلن فيه تحديه لنادي الهلال 💪🏻 انتهت المباراة بفوز المونديالي على الزعيم بنتيجة 3-1🌟 #الاتحاد #الهلال #محمد_نور #دوري_ابطال_اسيا #المونديالي #الزعيم #الاتي

