مفاوضات مع المؤشر؟ .. إدارة الاتحاد ترد في بيان رسمي

مجلس أنمار الحائلي يصدر بيانًا رسميًا

أصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء، للرد على الأنباء الكثيرة التي ترددت خلال الأيام الماضية عن دخول العميد في مفاوضات مع أكثر من لاعب محلي.

الأنباء زعمت وجود اتصالات بين مسؤولي النمور وعديد اللاعبين، على رأسهم سلمان المؤشر؛ لاعب الأهلي، الذي دخل الفترة الحرة مع ناديه، لكن إدارة الحائلي نفت ذلك.

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وجاء نص بيان إدارة النادي الجداوي كالتالي: "تابع المركز الإعلامي ما يتم تناوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من زج باسم نادي الاتحاد في مفاوضات انتقال لاعبين من النادي أو إلى النادي في المرحلة الحالية، وعليه يؤكد المركز نفي مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار بن عبد الله الحائلي صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلًا".

وأضاف: "ويوضح المركز أن هذه الأخبار المغلوطة بات واضحًا للجميع أن الهدف منها الشوشرة وتشتيت ذهن اللاعبين في المرحلة المقبلة التي تتطلب التركيز".

يذكر أن الاتحاد يخوض حاليًا معسكر إعداد في مدينة أبها، استعدادًا لاستئناف مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في أوائل أغسطس المقبل.

ويحتل النمور المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، إذ حققوا الفوز في ست مباريات، وتعادلوا في خمس، وخسروا 11 لقاء.