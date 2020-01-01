أخبار الاتحاد اليوم | إلغاء ودية الوحدة، ومسحة طبية ثالثة للاعبين

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 28 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 ...

الاتحاد يُجري للاعبيه مسحة طبية جديدة

في إطار سعي الإدارة لضمان عدم وجود إصابات بفيروس كورونا في الفريق، خضع لاعبو الاتحاد مساء أمس إلى فحص المسحة الطبية الخاص بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا للمرة الثالثة.

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وأكد الجهاز الإداري على اللاعبين ضرورة الحضور إلى النادي مبكرًا يوم أمس للقيام بالفحص.

الوحدة يلغي المباراة الودية مع الاتحاد

تلقت إدارة الاتحاد خطابًا من نظيرتها في الوحدة يُفيد بإلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة بين الطرفين يوم الأربعاء القادم ضمن استعداداتهما لعودة الدوري السعودي في مطلع أغسطس القادم.

وقد قرر المدرب فابيو كاريلي إقامة مباراة داخلية بين عناصر الفريق بدلًا من تلك الملغاة أمام الوحدة.

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الاتحاد يُوقع مع راعٍ جديد اليوم

أعلن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي يوم أمس توقيع عقد رعاية الفريق الأول مع شركة فاو، ومن المقرر أن يعقد النادي مؤتمرًا صحفيًا جديدًا اليوم للإعلان عن التوقيع مع إحدى الشركات الرائدة على عقد رعاية جديد يبدأ من الموسم القادم، مما سيساهم بقوة في إنعاش خزينة النادي.

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