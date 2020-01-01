تحذير شديد اللهجة من رابطة المحترفين لأندية الدوري السعودي

الدوري السعودي سيعود مجددًا في الرابع من أغسطس القادم

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين أرسلت تعميمًا لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي حمل تحذيرًا شديد اللهجة من عدم تطبيق البروتوكول الصحي الخاصة باستئناف النشاط واتباع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

الدوري السعودي متوقف منذ مارس الماضي بسبب الإجراءات الحكومية السعودية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقد اتخذت الجهات المسؤولة قرارًا بعودته في الرابع من أغسطس القادم.

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وطالبت الرابطة في تعميمها أندية الدوري السعودي بالالتزام ببنود اللائحة التنظيمية للمسابقات خاصة تحديد أماكن دخول المسؤولين، وتخصيص أماكن في المدرجات لجلوس بدلاء كل فريق، فيما سيتواجد أعضاء الأجهزة الفني والإداري والطبي على دكة البدلاء لكن بشكل متباعد.

ونوهت الرابطة إلى أن كل نادٍ سيتحمل المسؤولية الكاملة عن أي خلل في تطبيق تلك الإجراءات قد يؤدي لتأخير نزول اللاعبين إلى أرض الملعب، موضحة أن ذلك سيُعرض النادي إلى غرامة مالية من لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأوضحت الرياضية أخيرًا أن الحكم الرابع سيكون مسؤولًا عن فحص البطاقات التعريفية للاعبين والتأكد من معداتهم وأرقامهم قبل الدخول لإجراء تدريبات الإحماء قبل أي مباراة.