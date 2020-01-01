أخبار الاتحاد اليوم | الخسارة أمام ضمك، وعودة زياد الصحفي للعب

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 25 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم السبت 25 يوليو 2020 ...

الاتحاد يستأنف ضد عقوبتي سييرا وبيليتش

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الاتحاد القانونية استأنفت ضد الأحكام الصادرة من فيفا ضد النادي لصالح مدربيه السابقين سلافان بيليتش ولويس سييرا.

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وكان المدربان قد رفعا قضية طالبا خلالها بتعويض من الاتحاد بعد فسخ عقديهما من جانب واحد، وحكم الاتحاد الدولي بتعويض المدرب الكرواتي بـ56 مليون ريال سعودي والتشيلي بثمانية ملايين ريال سعودي، وقد وضع الاتحاد حلول عدة أخرى تحسبًا لرفض الاستئناف.

الاتحاد يخسر وديًا أمام ضمك

خسر الاتحاد آخر مبارياته الودية في معسكره الإعدادي المقام في أبها حاليًا، إذ سقط أمام ضمك بهدف دون رد أحرزه أيمن حجيلي في الوقت القاتل من المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة.

🎥- هدف نادي ضمك الوحيد في مرمى الاتحاد في المباراة الودية مساء اليوم.



Via: @iR2_M2 pic.twitter.com/M1XJnEARLq — الاتحاد نيوز (@Alittihad_Saudi) July 24, 2020

وقد شارك الفريقان بالعناصر الأساسية في المباراة للوقوف على حالة اللاعبين جميعًا قبل استئناف الدوري السعودي.

زياد الصحفي يعود للعب بعد ثمانية شهور من الغياب

شهدت مباراة الاتحاد الودية ضد ضمك التي أقيمت أمس في المحالة مشاركة زياد الصحفي لاعب العميد عند الدقيقة الـ75 بعد غيابه عن الملعب للإصابة منذ مدة طويلة تجاوزت الثمانية أشهر، حيث كانت آخر مبارياته ضد الاتفاق في نوفمبر الماضي.

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الوحدة والقنوات الناقلة