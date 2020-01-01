خاص | كريم الأحمدي: أتمنى ضم لاعب الهلال للاتحاد، وصلاح يتفوق على محرز وزياش

جول النسخة العربية أجرى حوارًا مع نجم وسط الاتحاد.

اللاعب المغربي كريم الأحمدي، قائد نادي الاتحاد وأبرز لاعبيه، استطاع أن يفرض نفسه واحدًا من أفضل لاعبي فريقه والدوري السعودي للمحترفين خلال الموسمين الماضيين، ليتم تجديد عقده ويستمر مع الفريق الموسم الحالي.

ويفتح الأحمدي قلبه خلال حواره مع جول النسخة العربية، ليتحدث عن ناديه الاتحاد ومنتخب بلاده المغرب، وأيضًا أبرز ما لفت انتباهه خلال مسيرته.

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شكرًا لك.

كيف ترى جهود المملكة في القضاء على فيروس كورونا؟

لقد قاموا بعمل عظيم هنا في السعودية لحماية اللاعبين، وعندما علقنا هنا، عملوا ما في وسعهم من أجل السفر إلى بلادنا وعودتنا إلى المملكة مرة أخرى، وإن قارنت بين الإجراءات هنا في السعودية وأوروبا، ستجد هنا حرصًا أكثر.

ما الفارق بين تجربتك في الاتحاد والتجارب السابقة في مسيرتك بكرة القدم؟

أعتقد أن الشيء الوحيد هو الجانب الرياضي، أما عن الجانب الاحترافي، نادي الاتحاد يمتلك كافة الإمكانيات التي تجعله في مقارنات مع الأندية التي لعبت لها، ولكن الاختلاف الوحيد هو أن مع الأندية الأخرى لعبت من أجل التتويج بالدوري والكأس، وهنا مررنا بوقت صعب خاصة في الدوري باستثناء موسم واحد وصلنا فيه إلى نهائي الكأس، ولكن في المجمل الدوري السعودي يسير في الاتجاه الصحيح ويمتلك مستقبلًا باهرًا.

بعد رحيل كريم الاحمدي، باللاعبين المحليين الحاليين .. هل يحتاج الاتحاد للاعب اجنبي في خانة المحور؟

إذا شاهدت بعض الأندية في الدوري السعودي يمتلكون لاعبين رائعين في هذا المركز، وليس من السهل اللعب في هذا المركز، واللاعبون السعوديون يمتلكون عقلية صعبة، لأنهم يحبون أن يظهروا بأنهم الأفضل، وشاهدت العديد من اللاعبين الشباب في الاتحاد، أبرزهم عبد العزيز جبرين، واللاعبون السعوديون يستطيعون اللعب في هذا المركز بشكل جيد.

هدف نادي الاتحاد هذا الموسم؟ البقاء، الدوري، حجز مركز آسيوي أو ضمان المنطقة الدافئة في الترتيب؟

أعتقد أننا نمتلك هذا العام مجموعة من اللاعبين المميزين، وفي كل مركز نمتلك أكثر من لاعب يستطيع المشاركة بدلًا من الأساسي في حالة حدوث إصابات أو أي شيء، وأعتقد أننا فريق قوي وبدأنا نسير بشكل جيد في الدوري، وأعتقد أننا قادرين على تحقيق إنجاز، وإن شاء الله سنفوز بالبطولات.

ضغط جماهير الاتحاد إيجابي أم سلبي؟

علينا أن ننظر إلى أنه إيجابي، كنت ألعب في صفوف المنتخب المغربي ومع فريقي السابق فينورد الهولندي، وأعلم أنك إذا خسرت مباراة، لا يستطيع اللاعب التواجد في الشارع لأن الجماهير تتحدث إليه، ولكن هذه كرة القدم، وعليك أن تتخطى ذلك وأن تتحمل الضغط.

فهد المولد ومارسيلو جروهي أكدا أن الاتحاد قادر على المنافسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم، كيف يحدث هذا وسط تذبذب أداء الفريق؟

أعتقد أن كل شيء من الممكن أن يحدث، ولكن علينا أن لا نتحدث عن التتويج الآن، ويجب أن نحارب على كل مباراة من أجل الفوز بها، حتى نصل إلى نهاية الموسم وننظر إلى أين وصلنا، أرى أننا لدينا القدرة على هذا ونمتلك اللاعبين ولكن الأمر ليس سهلًا، ولكن علينا أن نفوز في كل مباراة وهذا هو الأمر الأهم حاليًا.

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مَن مِن اللاعبين المحليين في الاتحاد يستطيع الاحتراف الخارجي ؟

نمتلك العديد من اللاعبين الذين يستطيعوا الاحتراف الخارجي، أبرزهم فهد المولد وعبد الإله المالكي، والعديد من اللاعبين يستطيعوا اللعب في أوروبا، وهناك اختلاف في العقلية، هنا كل شيء يحدث في الليل هناك يحدث بالنهار، ولا أعلم هل يستطيع اللاعبين التأقلم مع هذا أم لا، ولكن أرى أن الاتحاد يمتلك لاعبين يستطيعوا الاحتراف الأوروبي.

لاعب محلي في الدوري تتمنى وجوده في الاتحاد ؟

سلمان الفرج قائد نادي الهلال، لاعب رائع جدًا، ولكن الاتحاد يمتلك لاعبين مميزين في هذا المركز أبرزهم عبد الإله المالكي، ولكن أرى أن الفرج واحدًا من أفضل لاعبي الوسط في الدوري السعودي.

أفضل 3 لاعبين محليين في الدوري السعودي من خارج نادي الاتحاد؟

سلمان الفرج لاعب وسط الهلال، سالم الدوسري جناح الهلال، عبد المجيد الصليهم لاعب النصر.

أفضل 3 لاعبين أجانب في الدوري السعودي ؟

عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر، وزميله نور الدين أمرابط، السوري عمر السومة مهاجم الأهلي، كنت أريد اختيار الثلاثي مغربي ولكن "ضاحكًا".

ما رأيك في صفقة أحمد حجازي؟ وهل سيكون حجازي سببًا ضمن أسباب عودة الاتحاد للمنافسة على اللقب؟

حجازي لاعب مميز للغاية، وسيساعدنا بشكل كبير، ولكن أعتقد أن يجب أن لا نترك الدفاع للاعب واحد فقط، يجب أن ندافع جميعنا كفريق واحد، وأن نتحمل جميعنا الأخطاء، وبالطبع حجازي لاعب كبير لنادي الاتحاد وسيساعد الفريق بشكل كبير.

حمد الله وأمرابط ثنائي مغربي رائع في الدوري السعودي، كيف تقيم هذا الثنائي؟ وما علاقتك بهما؟

أعرف الثنائي جيدًا، ولكن أمرابط بشكل أكبر لأننا لعبنا سويًا في صفوف المنتخب المغربي، كما نشأنا معًا في هولندا، ويعدان هما أفضل ثنائي بالدوري السعودي حاليًا، وهما في غاية الخطورة على كل فريق بالدوري.

من اللاعب الذي غادر الاتحاد وتتمنى عودته من جديد؟

لا أعلم هناك الكثير من اللاعبين الذين رحلوا عن الاتحاد "ضاحكًا"، ربما سانوجو كان لاعبًا جيدًا، وأيضًا كارلوس فيلانويفا وغيرهم ولكني لا أتذكر.

رأيك بازدياد تواجد التوانسة والمغاربة في الدوري السعودي .. ماهو السبب خلف هذا ؟

السبب في ذلك الثقافة القريبة، وأيضًا الدوري السعودي إذا قمت بالمقارنة بينه وبين الدوريات العربية ستجد أن هناك الكثير من التشابهات، وبالتالي تواجدهم هنا في السعودية أمر منطقي.

هل السعودية وجهة المحترفين العرب؟

خلال آخر 3 سنوات، رأيت الكثير من اللاعبين العرب في الدوري السعودي، وما منحهم الفرصة للتواجد بشكل أكبر هو السماح لكل فريق بالتعاقد مع 7 لاعبين أجانب، وإذا تم تقليصهم سيكون الأمر صعبًا على اللاعبين العرب والأفارقة، ولكن قد نرى خلال الفترة المقبلة المزيد من اللاعبين العرب.

هل افتقد المغرب لخدمات حمد الله في كأس أمم إفريقيا الأخيرة؟

إذا شاهدت مباريات المنتخب المغربي، أعتقد أن المنتخب سجل الكثير من الأهداف، ولم يودع أسود الأطلس البطولة لأنه افتقد لاعب يسجل الأهداف، ولكن لأننا أهدرنا ركلة جزاء أمام بنين كانت كفيلة قيادتنا للتأهل، لقد قدم المنتخب مستوى مميز في دور المجموعات واحتل الصدارة على حساب كوت ديفوار، وأهدرنا ركلة جزاء في آخر دقيقة أمام بنين ثم خسرنا بركلات الترجيح، ولكن بالتأكيد حمد الله هو لاعب مهم جدًا، وأعلم إذا لعب مع المنتخب المغربي سيسجل الكثير من الأهداف مثلما يفعل ذلك هنا بالسعودية.

إن كان عليك اختيار لاعب واحد لعبت بجواره في مسيرتك من أجل الانضمام للاتحاد، فمن يكون؟

إذا قمت باختيار لاعب واحد، سأختار الهولندي روبين فان بيرسي.

لاعب مغربي محترف تنصحه بالدوري السعودي حال قرر الرحيل عن أوروبا ؟

حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي الحالي، أنصحه بالدوري السعودي إذا رغب في ترك أوروبا مستقبلًا.

اختر لنا التشكيل الأفضل بالدوري السعودي

حارس المرمى: رايس مبولحي "الاتفاق".

الدفاع: ياسر الشهراني "الهلال"، أمين عطوشي "أبها"، إيجور روسي "الفيصلي" ومحمد البريك "الهلال"

خط الوسط: سلمان الفرج "الهلال"، جيوفينكو "الهلال وأنسيلمو "الوحدة".

الهجوم: كاريلو "الهلال"، عبد الرزاق حمد الله "النصر" ونور الدين أمرابط "النصر".

وبعد سؤاله عن اختيار أكثر من لاعب من الهلال، قال الأحمدي: الهلال هو أفضل فريق حاليًا.

ما تقييمك لمسيرتك الدولية مع مُنتخب المغرب وما أفضل وأسوأ لحظة تتذكرها رفقتهم؟

أفضل لحظات هي الصعود إلى كأس العالم والفوز على كوت ديفوار بهدفين دون رد، وأسوأ لحظة هي الخسارة أمام نيجيريا في كأس العالم تحت 20 عامًا في هولندا عام 2005، لأننا كنا سنصعد إلى النهائي لمواجهة الأرجنتين بقيادة ميسي وهذا حلم لكل لاعب.

منتخب المغرب دائمًا ما امتلك أكثر اللاعبين موهبة في إفريقيا، لكن ما سبب غيابه المستمر عن التتويج بالبطولة الإفريقية ؟

منذ 5 سنوات كنا نمتلك لاعبين مميزين للغاية، ولكن لم نستطع تحقيق النتائج المرغوبة، وهذا كانت مشكلة، ولكن مع قدوم الفرنسي هيرفي رينارد منذ 3 سنوات، استطعنا الوصول إلى كأس العالم 2018، وفي كأس الأمم الإفريقية 2017 خسرنا أمام مصر في الدقائق الأخيرة، وآخر نسخة من كأس الأمم الإفريقية خرجنا بركلات الترجيح، دائمًا ما نفقد التوفيق في البطولة الإفريقية، ولكن بالمقارنة بآخر 5 سنوات المنتخب أصبح أفضل الآن.

هل تُتابع منتخب المغرب حاليًا؟ ما رأيك في مشروع وحيد خليلوزيتش والجيل الجديد من اللاعبين؟ هل يستطيعون المنافسة على اللقب القاري على المدى المتوسط؟

لكي أكون صريحًا، إذا شاهدنا أسماء اللاعبين المتواجدين حاليًا والأندية التي يلعبون بها، هذا يشير إلى أن المنتخب يمتلك جيل أفضل من السابق، وبخصوص المدرب خليلوزيتش أسمع أنه مدرب جيد جدًا، والتعاقد معه كان موفق للغاية لأنه استطاع أن يفعل ما كان يفعله هيرفي رينارد، واستمرار المدرب المساعد مصطفى حجي أيضًا قرار صائب لأنه يمتلك الخبرة اللازمة مع المنتخب، وأعتقد أنها فرصة جيدة لفعل شيء مع المنتخب الوطني باللاعبين المتواجدين.

ما تقييمك للجيل الحالي من المنتخب المغربي؟

تقييمي عالي جدًا للجيل الحالي، وإذا شاهدنا المنتخبات الإفريقية حاليًا ومستوياتها، اختلفت تمامًا عن السابق، نظرًا لاحتراف لاعبيها في الدوريات الأوروبية، ولكن المنتخب المغربي، يمتلك الفرصة لكي يصبح رقم 1 بالقارة الإفريقية.

ما الفريق الذي تشجعه في الدوري المغربي؟

لكي أكون صادقًا، لا أشجع أي فريق، وأشجع كل فريق مغربي بالدوري، وفي دوري أبطال إفريقيا، أعلم العديد من اللاعبين في صفوف الرجاء والوداد، ولكني لا أشجع أي فريق.

أفضل مدرب تدربت تحت قيادته خلال مسيرتك بكرة القدم؟

أفضل مدرب تدربت معه كان معه اسمه فريدريدر، أشرف على تدريبي كنت أبلغ من العمر 19 أو 20 عامًا، قام بتدريب شالكه الألماني وأيندهوفن الهولندي، علمني كل شيء داخل الملعب وخارجه.

من أفضل 3 لاعبين عرب حاليًا؟

محمد صلاح وحكيم زياش والمهدي بنعطية.

ما رأيك في تألق حكيم زياش مع تشيلسي، وهل يمكنه تخطي محمد صلاح ورياض محرز؟

أعتقد أنه يسير على طريق رياض محرز، وبالتأكيد محمد صلاح متفوق على هذا الثنائي، ويمكننا المقارنة بينه وبين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار، ولكن زياش أرى أنه قد يتفوق على محرز لأنه يمتلك مستقبل أفضل، لأنه إذا لم يلعب جيدًا، يستطيع أن ينهي المباراة بتسديدة أو هدف حاسم.

ما رأيك في تألق بن شرقي مع الزمالك وهل يمكنه اللعب في أوروبا؟

أعتقد أنه يمتلك الجودة التي تتيح له الاحتراف في أوروبا، لقد قدم مباريات جيدة مع الهلال هنا بالسعودية، وإذا احترف في أوروبا أو استمر في مصر أو عاد إلى السعودية سيقدم مستويات جيدة.

هل الدوري الهولندي بوابة مناسبة للمواهب العربية من أجل الانتقال للدوريات الكبرى؟

نعم، لأن هولندا تمنح الفرصة للاعبين الصغار بشكل كبير، دون النظر إلى أنك تبلغ من العمر 16 أو 17 أو 18 عامًا، وعلى سبيل المثال الدوري الإنجليزي من الصعب أن تجد به لاعبًا يبلغ من العمر 19، عكس الدوري الهولندي الذي تجد فيه الكثير من اللاعبين الشباب.