تحطيم الأرقام وصعق المنافسين .. صراع ثنائيات الهلال والنصر

من سيكون له الكلمة في ديربي الرياض؟

تتعلق آمال الجماهير دائمًا بما يقدمه لاعبي فريقها، خاصة عندما يكون الحديث عن مباراة ديربي الرياض، والذي يجمع بين العملاقين الهلال والنصر، حيث هناك ثنائيات بين اللاعبين في كل فريق، يستطيعوا أن يحدثوا الفارق في مثل هذه المباريات.

الهلال يستضيف النصر مساء يوم الإثنين المقبل، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك في مواجهة منتظرة للفريقين للعديد من الأسباب.

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يدخل فريق نادي الهلال المباراة وهدفه هو تحقيق الفوز واستمرار نتائجه الإيجابية، من أجل السيطرة على القمة، بينما يلعب النصر المباراة بهدف المنافسة، بعد سلسلة نتائج سلبية مع بداية الدوري، قبل أن يحقق انتصارًا في الجولة الرابعة، على حساب فريق أبها.

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وقبل ديربي الرياض، نستعرض بالأرقام ما قدمه أبرز ثنائيات الهلال والنصر خلال الموسم الماضي، والتي قد تحدث الفارق في المباراة..

كاريلو وجوميس "الهلال"

يشكل البيروفي أندريه كاريلو، والفرنسي بافيتمبي جوميس، ثنائيًا قويًا، حيث استطاعا الثنائي أن يقودا الهلال لتحقيق العديد من الانتصارات المهمة، وأيضًا ساهموا بشكل كبير في تحقيق بطولات الزعيم.

كاريلو شارك الموسم الماضي في 27 مباراة، استطاع خلالها أن يسجل 4 أهداف، منها هدفين بالرأس، وسدد الكرة 20 مرة، منها 17 تسديدة صحيحة، واستطاع أن يصنع 4 أهداف، كما صنع 31 فرصة محققة للتسجيل، حيث مرر الكرة 1077 مرة، منها 890 تمريرة صحيحة و187 تمريرة خاطئة.

أما عن جوميس، فاستطاع أن يشارك مع الهلال في 29 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل 27 هدفًا، منها هدفين بالرأس، وسدد الكرة على المرمى 46 مرى، و27 تسديدة جاءت خارج المرمى، وأهدر 24 فرصة محققة للتسجيل.

المهاجم الفرنسي استطاع أن يصنع 4 أهداف، كما نجح في صناعة 31 فرصة للتسجيل، ومرر الكرة 315 تمريرة، منها 255 تمريرة صحيحة و 60 تمريرة خاطئة.

أمرابط وحمد الله "النصر"

الثنائي المغربي في صفوف نادي النصر، نور الدين أمرابط، وعبد الرزاق حمد الله، يواصلا إبداعهما مع العالمي، حيث استطاعا أن يحققوا الكثير من الأرقام القياسية مع الفريق، كما تمكنوا من قيادته للمنافسة على البطولات وتحقيقها.

أمرابط لعب الموسم الماضي مع النصر بالدوري السعودي في 29 مباراة، استطاع خلالها أن يسجل 4 أهداف، وسدد الكرة على المرمى 20 مرة، وأخطأ التسديد في 15 كرة، وصنع 11 هدفًا لزملائه بالفريق معظمها كانت لزميله حمد الله.

100 فرصة محققة للتسجيل استطاع نور الدين أمرابط أن يمنحها لزملائه بالفريق، ومرر الكرة 913 مرة، منها 723 تمريرة صحيحة، و195 تمريرة خاطئة.

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أما عن حمد الله، فاستطاع المهاجم القناص أن يحطم الأرقام القياسية بالدوري السعودي، بعدما نجح في أن يصبح اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف في الموسم الواحد، وواصل تألقه الموسم الماضي بعدما نجح في حسم لقب هداف الدوري لصالحه للمرة الثانية على التوالي.

حمد الله شارك الموسم الماضي في 27 مباراة بالدوري السعودي، استطاع خلالهم أن يسجل 29 هدفًا، منها 5 أهداف بالرأس، وسدد الكرة على المرمى 67 مرة، وأخطأ التسديد في 62 تسديدة، وأهدر 24 فرصة محققة للتسجيل.

المهاجم المغربي صنع 3 أهداف فقط، واستطاع أن يصنع 50 فرصة محققة للتسجيل، ومرر الكرة 579 مرة ، منها 429 تمريرة صحيحة، و150 تمريرة خاطئة.