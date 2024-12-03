رئيس الاتحاد الإيطالي يطمئن الجماهير على إدواردو بوف .. ويكشف عن طلبه المفاجئ في المستشفى!

روما يشغل عقل لاعب فيورنتينا حتى في محنته!

تلقت جماهير كرة القدم الإيطالية، أنباءً سارة بخصوص الحالة الصحية لإدواردو بوف، لاعب فيورنتينا، بعد سقوطه المفاجئ إثر تعرضه لأزمة قلبية، خلال مباراة فريقه أمام إنتر بالكالتشيو.

وكشف جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أنه خلال زيارته للاطمئنان على بوف في المستشفى، وجد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في "معنويات جيدة".

وأشار إلى أن بوف كان على استعداد للمزاح حول شغفه بروما، كما سأله عن طريقة مشاهدة مباراة فريق الذئاب ضد أتالانتا.

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وقال جرافينا للصحفيين في مستشفى كاريجي، بحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو": "في مثل هذه اللحظات، تظهر كرة القدم جوهرها كمجتمع حقًا. أمس كانت الاستجابة سريعة، وكانت الحساسية ملحوظة".

وأضاف: "تبادلنا بضع كلمات، ووجدته في حالة معنوية جيدة، وهو يركز بالفعل على مباريات كرة القدم، حيث سألني كيف يمكنه مشاهدة روما يلعب".

يذكر أن بوف ترك روما الصيف الماضي، وذهب معارًا إلى فيورنتينا بعد 4 مواسم قضاعا كمحترف في ملعب الأوليمبيكو، وفي مباراته الأولى ضد الجيالوروسي سجل هدفًا، وساهم في فوز فريقه (5-1) على فريق إيفان يوريتش آنذاك.

وسقط روما أمس الإثنين في فخ الخسارة أمام أتالانتا (0-2)، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإيطالي، ليتراجع فريق الذئاب إلى المركز الـ15 بعدما تجمد رصيده عند 13 نقطة، حيث تلقى الخسارة الثالثة على التوالي، بعد السقوط أمام بولونيا ونابولي.