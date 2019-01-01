تين كات: الاتحاد موقفه صعب ولهذا استبعدت بريجوفيتش

المدرب الهولندي لم يتعرف على لاعبيه بعد ويحتاج لمزيد من الوقت

يرى الهولندي تين كات؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، حاجته لمزيد من الوقت مع الفريق، حتى تظهر بصمته، مشددًا على أهمية الفوز الليلة أمام الاتفاق.

المدرب الهولندي تولى المسؤولية الفنية للنمور في بداية الشهر الجاري، خلفًا للمدرب المقال التشيلي لويس سييرا.

وحقق العميد اليوم الأحد، الفوز في أول مباراة له مع الاتحاد أمام الاتفاق بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. (طالع تقرير المباراة)

وقال تين كات، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سعيد للغاية بتحقيق أول انتصار لي مع الاتحاد، هذا أمر رائع قبل المرحلة المقبلة، لكن علينا ألا ننسى أن الاتحاد وضعه صعب في جدول الترتيب، وأنا أريد الخروج من هذا سريعًا".

وأضاف: "لا زلت احتاج لمزيد من الوقت مع الفريق، لم أعمل بشكل كبير، حتى أنني لم أشاهد اللاعبين السبع الدوليين سوى لبضعة أيام، ورغم ذلك رأى الجميع اليوم ارتفاع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين وضغطهم على الخصم حتى آخر دقيقة إلا أننا ما زلنا في حاجة لمزيد من العمل اللياقي".

بسؤاله عن سبب استبعاد اللاعب بريجوفيتش، أوضح: "اللاعب أصيب في المران الأخير لنا قبل التوجه للدمام، لذلك غاب عن اللقاء".

كتيبة المدرب الهولندي تحتل المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، حيث فازت في أربع مباريات وخسرت ستة آخرين.

أما الاتفاق فتجمد رصيده عند عشر نقاط، في المركز الـ13، حيث فاز في ثلاثة لقاءات وخسر ستة وتعادل في مباراة وحيدة.