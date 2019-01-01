النيران الصديقة تقود الاتحاد للفوز على الاتفاق في انطلاقة تين كات

الاتحاد يفوز على الاتفاق بهدفين مقابل هدف

حقق فريق نادي الاتحاد، الفوز على نظيره الاتفاق بهدفين مقابل هدف واحد، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

انتهى الشوط الأول بين الاتحاد والاتفاق بالتعادل السلبي، وذلك في ظل سيطرة من جانب العميد الذي حاول أن يتقدم بهدف.

وتقدم عبد الإله المالكي في الدقيقة 51 من زمن المباراة، بعد تمريرة رائعة من فيتشيو، ليسددها المالكي في المرمى.

وسجل زياد الصحفي مدافع الاتحاد هدفًا في مرماه عن طريق الخطأ، ليتعادل لفريق الاتفاق بالدقيقة 62 من زمن المباراة.

أقل ما نقدمه ولن ننسى فضل الجمهور - رسائل لاعبي الهلال عقب التتويج

وبعد جملة تكتيكية رائعة، تقدم الاتحاد بالهدف الثاني في الدقيقة 77، عن طريق سيدريك يامبيري الذي سجل الهدف عن طريق الخطأ في مرمى فريقه الاتفاق.

وبذلك يرفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 12 في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة العاشرة في المركز الثالث عشر.

الاتحاد حقق الفوز في أول مباراة له تحت قيادة المدرب الهولندي تين كات، الذي تولى المسؤولية مؤخرًا، خلفًا للتشيلي لويس سييرا.