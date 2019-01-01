الاتحاد الإيطالي يقرر التحقيق في حادثة لوكاكو العنصرية

الاتحاد الإيطالي يعلن عن فتح التحقيق في حادثة العنصرية ضد البلجيكي روميلو لوكاكو في مواجهة كالياري وإنتر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن فتح التحقيق في حادث العنصرية الذي وقع للنجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر في مواجهة كالياري.

جاء هذا بحسب ما ذكر القاضي الرياضي في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، حيث أكد أنه سينظر في الواقعة.

✅ كوتينيو

✅ كواريزما

✅ فيجو

✅ روبي كين

✅ خافيير زانيتي



✅ سانشيز



أليكسيس يسير على خطى بعض الأسماء الكبيرة في إنتر ويرتدي الرقم 7⃣ pic.twitter.com/aoQnSELSd3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 3, 2019

وطلب القاضي من المسؤولين في ملعب نادي كالياري تفاصيل أكبر وتفريغات لكاميرات الملعب لبحث الأمر بشكل أكبر.

وكانت جماهير نادي كالياري قد قامت بالعديد من الأصوات العنصرية تجاه لوكاكو عندما كان على وشك تنفيذ ركلة جزاء.

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وانتهت مباراة الجولة الثانية بفوز فريق إنتر بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث جاء الهدف الثاني من ركلة الجزاء التي صاحبها الأصوات العنصرية.

جدير بالذكر أن إنتر يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بالتساوي مع يوفنتوس في عدد النقاط وبفارق الأهداف لصالح النيراتزوري.