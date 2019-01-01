بيرلو: إنتر سينافس يوفنتوس على الدوري الإيطالي هذا الموسم

بيرلو يشيد بميركاتو إنتر وقدرته على منافسة يوفنتوس

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قال أسطورة كرة القدم الإيطالية أندريا بيرلو إن إنتر هو النادي الأقرب لمنافسة يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي.

وكان بيرلو قد أشاد بالعمل الإداري للنيراتزوري خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية والتي تعاقد فيها الفريق مع عدد من اللاعبين المميزين.

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— (@Inter) September 3, 2019

وفي حديث خلال حدث نظمته مؤسسة فيالي ومورو، وبسؤاله عن قدرة نادي إنتر في إيقاف سيطرة يوفنتوس المحلية، قال بيرلو إن الأمور باتت ممكنة في الوقت الحالي.

وأضاف: "سوق الانتقالات انتهى ورأينا ما حدث فيه، إنتر قام بتدعيمات مميزة وبات يمتلك فريقًا قويًا بقيادة أنطونيو كونتي، أعتقد هو المرشح الأبرز لنيل اللقب رفقة يوفنتوس"

وتابع: "في السنوات الأخيرة اتسعت الفجوة بشكل كبير بين يوفنتوس ومنافسيه، ولكن هذا الأمر بدأ في الاختفاء مع عودة بعض الأندية بمشاريع قوية وعلى رأسهم بالطبع إنتر الذي بات يمتلك فريقًا جاهزًا للمنافسة"

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يذكر أن إنتر يحتل حاليًا صدارة الدوري الإيطالي بعد انتصاره في مباراتيه الأولتين أمام ليتشي وكالياري، الأمر الذي فعله يوفنتوس أمام بارما ونابولي.