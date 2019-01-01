الاتحاد الإسباني يجتمع ويتخذ قراره النهائي في أزمة الكلاسيكو

الاتحاد الإسباني لكرة القدم يجتمع برئاسة لويس روبياليس ويتخذ قراره النهائي بشأن لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

اجتمع الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم برئاسة لويس روبياليس لبحث القرار النهائي الخاص بموعد ومكان مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري.

جاء هذا الاجتماع بعد التهديدات التي خرجت بها مجموعة "تسونامي ديموكراتيك" والتي هددت بمنع المباراة من الانطلاق حال لم يتم تنفيذ مطالبهم.

ووصل روبياليس وأعضاء الاتحاد الإسباني لقرار بعدم التدخل في مكان أو موعد المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل على ملعب كامب نو.

طرح احتمالية لنقل الكلاسيكو إلى ملعب محايد

ويحق للاتحاد الإسباني لكرة القدم تغيير موعد المباراة أو نقل مكانها بحسب لوائحه لكنه لا يستطيع التدخل دون إذن الشرطة له بذلك ولوجود عذر أمني قوي.

وستجتمع إدارة برشلونة يوم الثلاثاء قبل المباراة بـ ٢٤ ساعة ومن المتوقع أن تناقش الأزمة التي تطل على المباراة المنتظرة بين البلوجرانا والملكي.

وتسعى الحركة للفت أنظار المجتمع الدولي لنفسها رغبة منها في الجلوس على طاولة المفاوضات مع الحكومة الإسبانية للحديث حول الاعتقالات الأخيرة والمتكررة لقادة عدة في كتالونيا.

جدير بالذكر أن الكلاسيكو كان قد تم تأجيله من قبل بسبب أعمال العنف التي شهدتها المقاطعة قبل أيام من موعد المباراة لنفس الأسباب.