طرح احتمالية لنقل الكلاسيكو إلى ملعب محايد

المباراة مقرر أن تُلعب الأربعاء المقبل

كشفت تقارير في إسبانيا عن وجود بند يتيح للاتحاد الإسباني نقل لقاء الكلاسيكو المقبل بين برشلونة وريال مدريد لملعب محايد بسبب الدعوات للتظاهر بنفس التوقيت.

وكانت جماعات سياسية في إقليم كتالونيا دعت للتظاهر بنفس توقيت المباراة، مما أثار المخاوف حول إمكانية تأجيلها من جديد بعد تحديد الثامن عشر من ديسمبر الجاري موعداً لها.

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وذكرت "آس" أن المادة 42.3 من لوائح الاتحاد الإسباني تتيح له إمكانية تغيير موعد أو مكان إقامة المباراة إذا رأت السلطات المعنية أن هناك ظروفاً تمنع لعبها.

ويجتمع الطرفان برشلونة وريال مدريد مع الاتحاد الإسباني مساء اليوم الأربعاء لمناقشة آخر تطورات الأزمة، في ظل تأكيدات النادي الكتالوني على قدرته على تأمين المباراة، وعدم وجود احتجاجات من قبل الفريق الأبيض على الظروف المحيطة.

ويحق للاتحاد الإسباني إيقاف المباراة واستكمالها في مكان محايد إذا تعرض الملعب للاجتياح بحسب نفس المادة، وهي أحد التهديدات التي أطلقتها جماعة "تسونامي الديموقراطية" الداعية للتظاهر في نفس توقيت المباراة.

وأوضح التقرير أن الاتحاد يحق له أيضاً حال نقل المباراة أن يقرر إذا كانت ستلعب خلف أبواب مغلقة، أو بحضور الجماهير.

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ويلعب برشلونة مع ريال سوسيداد، بينما يقابل ريال مدريد فالنسيا في الجولة المقبلة قبل لُعب الكلاسيكو المؤجل الأربعاء.