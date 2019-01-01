الاتحاد الأوروبي يوجه اتهامات جديدة لسيلتك ولاتسيو

الفريق البريطاني المشاغب يستعد للعقوبة الثالثة هذا الموسم

أعلن الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي، توجه اتهامات جديدة لنادي سيلتك ومعه هذه المرة لاتسيو، على خلفية ما وصفه بيان الاتهام "الهتافات غير المشروعة".

وبحسب ما ذكرته شبكة "بي بي سي" عن المصدر، فإن لجنة الانضباط التابعة لليويفا، وجهت الاتهام لكلا الناديين، بعد الهتافات المعادية للجماهير في مباراتهما معًا في بطولة الدوري الأوروبي، التي جرت على ملعب "سيلتك بارك" وانتهت بفوز القلوب الشجاعة بهدفين لهدف.

ولفت البيان إلى أن اللجنة ستعلن العقوبة المفروضة على الناديين في الموافق الـ21 من الشهر المقبل.

وستكون العقوبة التاسعة عشر على النادي الاسكتلندي منذ عام 2007 والثالثة هذا الموسم، بعد تغريمه 10.400 جنيه إسترليني بسبب إشعال الألعاب النارية أمام كلوج، بالإضافة 11.000 بنفس العملة، لنفس السبب أمام ايك سولنا السويد في ستوكهولم أغسطس الماضي.