مارسيال يكشف عن مثله الأعلى ويؤكد رغبته في اللعب كمهاجم

المهاجم الفرنسي يريد تحسين قدراته التهديفية

أكد أنطوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد، على رغبته في تثبيت أقدامه باللعب في مركز المهاجم الصريح مع الفريق الإنجليزي.

مارسيال تم استخدامه في مركز الجناح بشكل أكبر منذ قدومه لمانشستر، ولكنه يطمح في اللعب كمهاجم وتحسين قدرته على تسجيل الأهداف.

وقال الفرنسي في تصريحات صحفية:"أركز الآن على اللعب كمهاجم صريح وإتقان هذا الدور عن طريق تحسين معدلي التهديفي".

وأضاف:"عملت بجد قبل وصولي لهذه المكانة واللعب بمانشستر يونايتد، ويجب مواصلة هذا العمل مع عدم فقدان الشغف والحماس تجاه اللعبة".

وتابع:"أولي سولشاير لديه معرفة كبيرة بأسرار كرة القدم، ويوجه لنا العديد من النصائح فيما يخص التمركز وتسجيل الأهداف، نعم أحب المراوغة ولكن أريد هز الشباك بعدها".

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وأما عن مثله الأعلى:"بالنسبة لي الثنائي البرازيلي رونالدو ورونالدينيو، امتلكا قدرات فنية رائعة، خاصة الأخير لسحره الخاص في الملعب وابتسامته التي لا تفارقه أبداً".

ويستعد مارسيال لخوض مواجهة صعبة مع يونايتد مساء اليوم الأربعاء، عندما يلعب ضد تشيلسي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين "كاراباو كب".