الاتحاد الأوروبي يدرس تعديل قانون اللعب المالي النظيف

أزمة كورونا قد تؤثر على مواد قانون اللعب المالي النظيف

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعديل مواد قانون اللعب المالي النظيف ليتوافق مع الوضع الاقتصادي الجديدللأندية الذي خلّفه وباء كورونا.

قانون اللعب المالي النظيف ظهر منذ 10 سنوات بهدف إجبار الفرق المشاركة في البطولات الأوروبية على عدم صرف أموال تتجاوز قيمة المكاسب الحقيقة.

المزيد من الفرق

وقال المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي في تصريحات لوكالة AP: "من الضروري النظر في التأثيرات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا على كرة القدم، والتركيز على الضرر الذي وقعه على الأندية".

وتابع: "هناك مجموعة عمل بدأت بالفعل دراسة الأمر وذلك بهدف التوصل إلى حلول مناسبة لجميع الأندية وتعديل مواد في قانون اللعب المالي النظيف، وسوف يتم تقديم الاقتراح النهائي خلال الأسابيع المقبلة".

واختتم: "الظروف الاستثنائية تضطرنا لاتخاذ قرارات غير عادية، لأن الهدف المستمر هو مساعدة الاتحادات المرتبطة بالاتحاد الأوروبي وكذلك الأندية الأوروبية".

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي يواجه عقوبة الحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسمين على التوالي بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.